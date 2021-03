Quarta tem clássico carioca!

Em situações bem diferentes na temporada, Botafogo recebe o Flamengo em busca de um novo gás para seguir o ano.

Com uma transmissão especial da TV Record, nessa quarta-feira (24), a partir das 21h35, o Botafogo recebe o Flamengo no Estádio Engenhão em mais um clássico do Campeonato Carioca. O time da Estrela Solitária está na quinta posição, com seis pontos conquistados, enquanto o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, com nove, atrás apenas do Volta Redonda.



O Botafogo vem de um empate com gosto amargo diante do Vasco. Isso porque a equipe de Marcelo Chamusca vencia a partida até a reta final, mas não conseguiu segurar a vantagem. O Flamengo goleou o Resende por 4 x 1, em partida que marcou o retorno de alguns jogadores da equipe principal, como Pedro e Renê, ao time titular.

Entretanto, os botafoguenses não têm tempo para lamentar, conforme o próprio Chamusca disse em coletiva após o clássico com o Vasco. “Já temos que estudar e pensar no Flamengo e recuperar a confiança para quarta-feira (hoje).”



Do lado do Flamengo, que ainda vem sendo treinado pelo técnico da base, Maurício Souza, o time vem passando por um momento bom e de avaliação de atletas jovens que poderão ter oportunidade no time de Rogério Ceni. Quem vem se destacando bastante é o atacante Rodrigo Muniz, reserva de Gabigol e Pedro. O jovem é o artilheiro da competição, com quatro gols, um deles, foi um golaço após cruzamento do lateral-direito Matheuzinho, outro que vem se destacando e aproveitando as oportunidades.



Se o Flamengo mantiver o time de garotos em meio a alguns reservas, há a tendência de uma disputa bastante equilibrada, mesmo com o Botafogo em reformulação após a queda para a Série B do Brasileiro. Isso porque o Glorioso já vem achando um caminho com um esquema bem compacto armado por Chamusca. E os jovens do Flamengo só têm uma derrota no torneio, no clássico com o Fluminense. Ou seja, em jogos de maior relevância, a bagagem faz a diferença e o fato de os “titulares” terem voltado a treinar há pouco tempo pode ser um fator negativo para o Flamengo.