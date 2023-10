Coritiba bate Athletico em clássico e encerra seca de 8 jogos no Brasileiro

O Coritiba começou um pouco melhor, dando poucos espaços e armado para o contra-ataque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Após mais de dois meses e oito jogos seguidos com derrota, o Coritiba voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (1º). E o triunfo veio no clássico, diante do rival Athletico, com placar de 2 a 0, no Couto Pereira.

Victor Luis, de falta, e o argelino Slimani, ambos na primeira etapa, foram os autores dos gols que garantiram o resultado para o Coritiba.

Depois de oito derrotas seguidas, o Coritiba voltou a vencer no Brasileirão e soma 17, mas segue na lanterna. A última vitória tinha sido contra o Fluminense, no dia 24 de julho.

O Athletico, por sua vez, não perdia a 10 jogos, sendo cinco vitórias e cinco empates.

A derrota do Athletico deixa a equipe na oitava posição, somando 40 pontos.

COMO FOI O JOGO

O Coritiba começou um pouco melhor, dando poucos espaços e armado para o contra-ataque. Só que logo aos 13 minutos de partida, falta pertinho da área, Victor Luis mandou uma bomba de canhota e abriu o placar.

O Athletico, ao longo de toda a primeira etapa, chegou apenas uma vez, uma cabeçada de Cacá para defesa tranquila de Gabriel.

Aos 36, com Marcelino Moreno, o Coritiba acertou a trave do rival. O próprio Moreno cruzou, aos 47, e Slimani mandou de cabeça para a rede.

O segundo tempo foi quase sonífero, com o Athletico errando tudo e o Coritiba só administrando a vantagem.

A melhor chance do Athletico veio aos 22 da segunda etapa. Zapelli cobrou falta, a defesa do Coritiba rebateu e Rômulo mandou de bicicleta. Gabriel voou para fazer a defesa.

Aos 44 da segunda etapa, Fransérgio fez de cabeça, mas a arbitragem anotou impedimento.

Estádio: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ-FIFA)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

Cartões amarelos: Cacá (CAP), Marcelino Moreno (CFC), Cannobio (CAP), Diogo Oliveira (CFC), Cuello (CAP) e Thiago Heleno (CAP)

Gols: Victor Luis e Slimani

CORITIBA

Gabriel; Natanael,Henrique, Kuscevic, Victor Luis (Jamerson); Willian Farias, Matheus Bianqui (Fransérgio), Marcelino Moreno; Sebastián Gómez (Hayner), Diogo Oliveira (Andrey) e Slimani (Edu). T.: Thiago Kosloski

ATHLETICO

Bento; Bruno Peres (Cuello), Cacá, Thiago Heleno, Esquivel; Fernandinho, Erick, Alex Santana (Hugo Moura), Zapelli (Arriagada); Canobbio, Willian Bigode (Rômulo). T.: Wesley Carvalho