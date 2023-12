Corinthians e Capital projetam parceria para o futuro

Presidentes dos clubes se encontraram nesta semana e já alinharam projetos entre as duas equipes

O presidente eleito do Corinthians para o mandato 2024/2026, Augusto Melo, reuniu-se com o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves, na noite dessa segunda-feira (12), em São Paulo. Os dirigentes querem estreitar os laços entre as equipes e já planejam acordos de cooperação mútua para o próximo ano, quando o gestor do time paulista tomar posse no cargo.

“Entre os objetivos, queremos promover um intercâmbio de atletas, gestores, treinadores e, principalmente, de conhecimento. Um dos focos do nosso encontro foram as categorias de base. O futuro presidente, inclusive, demonstrou interesse em participar da Copa Capital de 2024”, destacou Godofredo.

O empresário Augusto Melo, de 59 anos, vai gerir o Corinthians entre 2024 e 2026. O candidato da oposição venceu a disputa contra André Luiz Oliveira, o André Negão, em votação dos associados do clube, no Parque São Jorge.

Junto de Augusto, o 32º presidente diferente da história do Corinthians, foram eleitos os vices Osmar Stabile e Armando Mendonça.

Reforços da base

O encontro ocorre justamente quando o Capital promove mais dois atletas da base para a equipe profissional, que vai disputar o Candangão 2024. Os atacantes Marcelinho e Huriel estão entre os destaques da equipe Sub-17 do Capital.

Juntamente com os responsáveis, a dupla assinou contrato e passa a trabalhar com a equipe do Tricolor que se prepara para a disputa do Candangão.