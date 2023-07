Corinthians é alvo de protestos no hotel após derrota para o América-MG

Torcedores presentes no hotel protestaram e fizeram cobranças ao elenco do Corinthians na volta da equipe ao local após a derrota

São Paulo

O elenco do Corinthians foi recebido com protestos no hotel onde o clube ficou hospedado em Minas Gerais após a derrota para o América-MG, pela Copa do Brasil.

Torcedores presentes no hotel protestaram e fizeram cobranças ao elenco do Corinthians na volta da equipe ao local após a derrota [veja no final da matéria].

Um cordão formado por policiais separou os torcedores dos jogadores no momento do protesto.

O zagueiro Gil, que não conseguiu travar o chute de Juninho no gol do América-MG, foi um dos mais criticados pela torcida no momento em que entrou no hotel.

As imagens foram registradas pelo canal “YouTimão”.

CORINTHIANS PERDE PARA O AMÉRICA-MG

O Corinthians saiu em desvantagem nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogando no Independência, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo perdeu para o América-MG, por 1 a 0.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O time paulista saiu atrás ainda no primeiro tempo, quando Juninho recebeu passe de Lucas Kal nas costas da defesa e chutou cruzado. Na etapa final, o Corinthians pressionou, mas parou na trave e nas defesas de Matheus Pasinato.

Agora, para se classificar às semifinais no tempo normal, o Timão terá que vencer o adversário por dois gols de diferença no jogo da volta, em São Paulo, no dia 15 de julho. Triunfo por um tento de diferença leva a decisão para os pênaltis.