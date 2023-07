Copa do Brasil: Corinthians e São Paulo iniciam luta por vaga na final

Quem passar desse confronto encara o vencedor da outra semifinal, entre Flamengo e Grêmio, que jogam amanhã

Corinthians e São Paulo medem forças, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (25) em Itaquera, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. Quem passar desse confronto, que será transmitido pela Rádio Nacional, encara o vencedor da outra semifinal, entre Flamengo e Grêmio. A Rádio Nacional transmite ao vivo.

O Corinthians vem de um empate sem gols no Campeonato Brasileiro, contra o Bahia no último sábado (22), e agora concentra suas atenções na partida decisiva contra o Tricolor. Na Copa Sul-Americana o Timão vai bem, com vaga assegurada nas oitavas de final após duas vitórias sobre o Universitario (Peru).

Já no Brasileirão a dificuldade tem sido maior. O Corinthians ocupa a 15ª colocação, e está dois pontos acima da zona de rebaixamento. Portanto o clube vê com bons olhos a competição nacional de mata-mata, considerando o fato de que esta talvez seja a sua melhor oportunidade de garantir uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. De quebra, ainda levantaria o título da competição, que não vem desde 2009.

Recentemente o Timão foi vice-campeão da Copa do Brasil em duas ocasiões, em 2018 (diante do Cruzeiro) e no ano passado (diante do Flamengo).

Já o São Paulo chega confiante ao confronto, em especial quando se considera o bom momento da equipe desde a chegada do técnico Dorival Júnior. O último resultado foi um revés de 2 a 1 para o Cuiabá no sábado (22) pelo Brasileiro, mas a derrota não apaga a boa temporada do Tricolor até aqui.

“É natural que nós busquemos o melhor resultado, já que serão dois jogos muito difíceis. Com o Corinthians é sempre um clássico com grau de dificuldade. E o São Paulo estará preparado para merecer a classificação”, declarou o técnico Dorival Júnior.

Assim como seu rival, o Tricolor também está vivo na Copa Sul-Americana. O clube busca o título inédito da Copa do Brasil, após bater na trave em algumas oportunidades, a mais marcante delas no ano 2000, quando perdeu a decisão para o Cruzeiro.

