Confira a lista com todos os campeões da Supercopa

Estado de São Paulo é a federação com mais títulos do torneio, agora com três troféus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) O São Paulo conquistou neste domingo (4) o seu primeiro título da Supercopa do Brasil, rebatizada a partir desta edição para Supercopa Rei. Ao derrotar o Palmeiras por 4 a 2 nos pênaltis no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, o time tricolor alcançou o único título que ainda faltava em sua galeria. O estado de São Paulo, agora, também se isolou como o maior vencedor da Supercopa. Isso já era certo quando Palmeiras e São Paulo venceram, respectivamente, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2023. Os paulistas somam três taças, enquanto os clubes do Rio têm duas, ambas do Flamengo. Grêmio, em 1990, e Atlético Mineiro, em 2022, também estão na galeria dos campeões. Depois das duas primeiras edições, o torneio teve um hiato de 1992 a 2019 e só voltou a ser disputado a partir de 2020. OS CAMPEÕES DA SUPERCOPA DO BRASIL – 1990 – Grêmio (vice Vasco)

– 1991 – Corinthians (vice Flamengo)

– 2020 – Flamengo (vice Atlético Paranaense, atual Athletico)

– 2021 – Flamengo (vice Palmeiras)

– 2022 – Atlético-MG (vice Flamengo)

– 2023 – Palmeiras (vice Flamengo)

– 2024 – São Paulo (vice Palmeiras)