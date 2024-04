Com Santos em vantagem, Palmeiras busca nova virada na final do Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Palmeiras e Santos duelam na noite de domingo (7) pelo título do Campeonato Paulista. A formação alvinegra deu um passo importante na luta pelo troféu, com vitória no jogo de ida, mas a alviverde confia na repetição da história recente para festejar no Allianz Parque.

Nos dois Estaduais conquistados sob comando do técnico português Abel Ferreira, a equipe da zona oeste paulistana precisou buscar viradas. Foi assim contra o São Paulo, em 2022, e contra o Água Santa, em 2023.

O triunfo sobre o rival tricolor foi o mais heroico, após derrota por 3 a 1 no primeiro confronto. No segundo duelo, o Palmeiras foi avassalador e goleou por 4 a 0.

No ano passado, a diferença que o time teve que tirar foi mínima, de apenas um gol. Em Barueri, onde foi realizado o primeiro embate, o Água Santa venceu por 2 a 1. Na volta, os palmeirenses aplicaram novamente um 4 a 0 para ficar com o título.

Os jogadores do Santos estão cientes desse histórico. E fizeram questão de pregar cautela depois da vitória por 1 a 0 no confronto de ida, na Vila Belmiro, no domingo passado.

“Estamos felizes pelo resultado, mas ainda não conseguimos nada. São 90 minutos lá”, observou Otero, o autor do gol na Vila. A sensação entre os jogadores é que, apesar da vitória, o Santos poderia ter alcançado uma vantagem mais confortável.

Já o técnico Fábio Carille procurou valorizar o triunfo.

“Estamos enfrentando um dos melhores times dos últimos anos, temos que ter humildade e respeito. É uma vantagem importante. Mesmo mínima, é importante”, afirmou o comandante, vencedor do campeonato em três edições, 2017, 2018 e 2019, todas à frente do Corinthians.

Enquanto o Santos teve a semana livre entre o primeiro e o segundo jogo da final do Paulista, o Palmeiras jogou no meio de semana contra o San Lorenzo, na Argentina, em sua estreia na Copa Libertadores. Embora tenha poupado seus principais atletas, o time alviverde conseguiu voltar com um empate na bagagem.

No Estadual, o Palmeiras precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença para ficar com o título. Se vencer por um gol, decidirá o troféu nos pênaltis.

“Vocês sabem que essa equipe nunca se rende”, disse o técnico Abel Ferreira. “Nós temos um título em disputa, e quero lembrar os jogadores da emoção que é jogar essas partidas”, acrescentou.

Para virar, ele conta com a boa fase do atacante argentino Flaco López, artilheiro do Paulista com dez gols em 14 jogos. E tem à disposição o talentoso jovem Endrick, que pode conquistar sua última taça com o Palmeiras antes de se juntar ao Real Madrid, em julho.

“Para mim, é essencial ajudar o Palmeiras. Afinal, este é meu último Paulista. Dessa forma, quero fazer tudo para estar na seleção do campeonato, fazer o time ganhar. Vou lutar. Tenho de jogar com todas as minhas forças”, afirmou o garoto de 17 anos.

Abel está empenhado em buscar o troféu, que seria o seu décimo pelo clube, fazendo dele o treinador com mais taças na história do Palmeiras, ao lado de Oswaldo Brandão.

Também seria o primeiro tricampeonato estadual alviverde desde as glórias em sequência nas edições de 1932, 1933 e 1934.

Presente em todas as decisões do torneio estadual de São Paulo desde 2020, o Palmeiras levou três dos últimos quatro troféus. Apenas em 2021, diante do São Paulo, acabou derrotado.

O Santos, por sua vez, trata o Paulista como sua chance de iniciar uma redenção nesta temporada depois do que é considerado o pior capítulo na história do clube, com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado.

A queda foi o pior reflexo de uma crise que há anos assola o time da Baixada, que não vence um torneio desde 2016, quando conquistou justamente o Campeonato Paulista, em decisão contra o Audax.

PALMEIRAS X SANTOS

18h, no Allianz Parque, em São Paulo

Na TV: Record, PlayPlus, R7.com, CazéTV, TNT, Max e Paulistão Pla