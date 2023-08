Com Putellas em baixa, Espanha aposta em trio artilheiro

Três jogadoras estão se destacando pela seleção espanhola nesta Copa: Aitana Bonmatí, Alba Redondo e Jennifer Hermoso.

SÃO PAULO, SP

(UOL/FOLHAPRESS)

Mesmo com sua principal jogadora em baixa, a Espanha conta com trio em plena ascensão durante a Copa do Mundo feminina.

Três jogadoras estão se destacando pela seleção espanhola nesta Copa: Aitana Bonmatí, Alba Redondo e Jennifer Hermoso.

O trio, que costumava ser coadjuvante de Alexia Putellas (atual melhor jogadora do mundo), vem brilhando e passou a ganhar os holofotes às vésperas de jogo decisivo contra a Holanda, pelas quartas de final.

Bonmatí, Redondo e Hermoso são as artilheiras da seleção no torneio e somam a mesma quantidade de gols (3 cada) até agora.

Visando a uma semifinal inédita, a Espanha enfrenta a Holanda nesta quinta-feira (10), às 22h (de Brasília).

As espanholas nunca tinham se classificado para as quartas antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BONMATÍ

Aos 25 anos, a meio-campista vem de uma excelente temporada no Barcelona. Ela foi eleita a melhor jogadora da Liga dos Campeões 2022/23, em campanha que rendeu título ao clube catalão.

Com os altos e baixos de Putellas, Bonmatí tomou para si a responsabilidade de liderar e assumiu um papel importante na Espanha.

A atleta foi o nome do passeio espanhol por 5 a 1 sobre a Suíça, nas oitavas, com dois gols e duas assistências na conta.

REDONDO

Após iniciar a Copa no banco de reservas, Alba Redondo ganhou espaço na equipe de Jorge Vilda e vem sendo uma das melhores jogadoras do time atualmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atacante de 26 anos mudou a cara do ataque espanhol, demonstrando personalidade e suprindo a ausência de uma centroavante de ofício que a seleção precisava.

Ela joga no Levante desde 2019 e se tornou artilheira do clube espanhol na última temporada, com 28 gols em 31 jogos.

HERMOSO

Em atividade no futebol feminino desde 2006, Jennifer Hermoso é a mais experiente do trio.

Com 33 anos, a atacante continua rendendo em alto nível e vem de temporadas de excelência no Barcelona. A centroavante chegou a ter mais gols do que partidas (37 contra 36) na temporada 2020/21.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A camisa 10 costumava dividir protagonismo com Putellas, mas agora se consolidou como a referência da Espanha neste Mundial. Seu brilho ocorreu na fase de grupos, especialmente na goleada contra a Zâmbia, onde marcou dois gols.

Arma poderosa nas bolas paradas da equipe, Hermoso soma passagens de destaque por Atlético de Madri, PSG e agora, no seu mais novo clube, o Pachuca, do México.