Com gripe, Diego Costa desfalca o São Paulo diante do Botafogo no Brasileirão

A vida do zagueiro Diego Costa não anda fácil no São Paulo. Relacionado pela primeira vez no ano na estreia do time na Copa do Brasil, terça-feira, no empate sem gols com o Ituano, o jogador esperava ganhar sequência para buscar recuperar a posição de titular, mas já vai ser desfalques na largada do Brasileirão, contra o Botafogo, neste sábado, por causa de uma gripe.

O jogador, que foi até capitão na temporada passada, nem participou das atividades desta sexta-feira no CT da Barra Funda e o São Paulo informou que ele está fora dos relacionados para a largada no Brasileirão, no Engenhão.

Diego Costa ficou afastado por seis meses dos gramados após uma tendinite no joelho esquerdo. Inicialmente, o clube optou por tratamento convencional, mas não houve evolução no quadro clínico e ele acabou passando por cirurgia para a retirada de um fragmento ósseo no local. Entrou na vaga de Beraldo contra o time de Itu, mas volta a ser desfalque.

Na última atividade antes do embarque para o Rio, Rogério Ceni mais uma vez trabalhou o posicionamento da equipe em campo. O técnico quer mais mobilidade de sua equipe e toques em velocidade para fugir de possíveis retrancas, como enfrentou diante do Ituano, por exemplo.

Beraldo, substituído com dores musculares na terça-feira, voltou às atividades nesta sexta. A defesa, contudo, deve ser formada por Arboleda e Alan Franco somente, com o técnico estudando abrir mão do esquema com três defensores. A torcida vem cobrando mais ousadia do técnico em campo e na escalação.