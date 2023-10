Com gol de antes do meio de campo, Bahia e Goiás fazem jogão de 10 gols

A partida detém a marca da maior quantidade de gols feitos em um 1º tempo do Brasileirão 2023

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) – Em um jogo alucinante e histórico marcado por quebra de recorde e o primeiro hat-trick do Brasileirão 2023, o Bahia venceu o Goiás por 6 a 4 neste sábado (7) no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia, pela 26ª rodada.

Os donos dos 10 gols. Gilberto, Rafael Ratão, Biel e Everaldo marcaram para o Bahia e Matheus Babi, Guilherme Marques e João Magno fizeram para os donos da casa.

Muda a tabela. O resultado coloca o Bahia na 15ª posição, com 28 pontos, enquanto o Goiás cai para a 17ª com 27.

Novo recorde. A partida detém a marca da maior quantidade de gols feitos em um 1º tempo do Brasileirão 2023. A marca anterior pertencia a Corinthians 4 x 4 Grêmio pela 15ª rodada.

Agenda. No dia 18, Bahia e Goiás voltaram a campo para enfrentar o Internacional e o São Paulo, respectivamente, ambos pela série A do Brasileirão.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Goiás desfrutou de uma maior posse de bola, enquanto o Bahia, apesar de deter apenas 30% da posse, conseguiu ocupar de maneira mais eficaz o terreno ofensivo. Isso se deveu à implementação de uma estratégia bem definida pelo técnico Rogério Ceni, que priorizou a defesa para posteriormente tirar proveito de oportunidades de contra-ataque.

Mesmo jogando fora de casa, o Bahia mostrou precisão sempre que avançava para o campo adversário. Esse nível de eficiência só foi perceptível na equipe adversária depois que o segundo gol foi marcado, resultado de um erro cometido pelo goleiro Tadeu. Assim, o que se viu foi um primeiro tempo eletrizante, com seis gols sendo marcados das maneiras mais diversas, três para cada time.

A segunda etapa começou tão agitada quanto a primeira. No entanto, ao contrário do que aconteceu no início, o Goiás começou dominando o jogo e marcou primeiro. Contudo, viu o rival reassumir o controle mais uma vez, marcando duas vezes e se colocando à frente do marcador.

As alterações promovidas por Armando Evangelista e Rogério Ceni, somadas ao visível cansaço das equipes, conferiram maior solidez aos setores defensivos, notadamente pelo flanco esquerdo, e desaceleraram o andamento do jogo. Pela primeira vez, houve um período de mais de 30 minutos sem que um gol fosse assinalado, com o último sendo marcado aos 49′.

Com os gols de Everaldo marcados aos 14′ e aos 36′ do 1º tempo e aos 7′ do 2º, o jogador é o primeiro — por enquanto o único — a fazer 3 gols na mesma partida na edição 2023.

Gols e lances importantes

1 x 0. Cauly cruzou rasteiro na área para Everaldo, que completou livre para o gol e abrir o placar aos 14′.

2 x 0. Gilberto aproveitou cobrança de falta assinalada aos 18′, viu Tadeu adiantado e chutou encobrindo o goleiro de antes do meio-campo.

2 x 1. Palácios acha espaço aos 26′ para enfiar bola na medida para João Magno, que rolou para Guilherme aparecer no meio e completar para o gol livre.

3 x 1. Aos 36′ Cauly pegou sobra no meio-campo e tocou para Everaldo chutar da entrada da área e marcar o terceiro do Bahia.

Não valeu. Cauly recebeu enfiada e saiu na cara do gol de Tadeu e fez por cobertura, mas o árbitro invalidou por impedimento.

3 x 2. Bruno Melo foi derrubado na área por Rezende e o árbitro marca pênalti já aos 45′ de jogo. Na cobrança, Guilherme cobra alto no canto esquerdo de Marcos Felipe e faz.

3 x 3. Nos acréscimos (48′), cruzamento foi feito na área do Bahia e Matheus Babi subiu mais que a zaga para empatar o jogo na Serrinha.

3 x 4. Hugo fez jogada pela esquerda logo aos 4′ da segunda etapa e cruza para Hugo chutar rasteiro na entrada da pequena área e virar o placar.

4 x 4. Quatro minutos depois, Cauly sobra para Everaldo que mandou uma bomba e fez o terceiro dele na partida e o quarto do Bahia.

5 x 4. Bahia aproveita contra-ataque aos 10′, Everaldo recebeu na ponta esquerda e virou o jogo para Rafael Ratão chegar batendo e fazer mais um gol.

6 x 4. Aos 49′ dos acréscimos, Bahia partiu em contra-ataque com Thaciano, que rolou para Biel mandar no gol de Tadeu, que só olhou.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 4 X 6 BAHIA

Competição: Brasileirão 2023 – 26ª rodada

Data e hora: 7 de outubro de 2023, às 16h (horário de Brasília)

Local: Hailé Pinheiro (Serrinha)

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira

Cartões amarelos: Lucas Halter e Bruno Santos (GOI); Rezende e Biel (BAH)

Gols: Everaldo (BAH) (3x) aos 14′, aos 36′ do 1ºT e aos 7′ do 2ºT; Gilberto (BAH), aos 18′ do 1ºT e Palácios (GOI), aos 26′ do 1ºT; Guilherme Marques (GOI), aos 46′ do 1ºT; Matheus Babi (GOI), aos 48′ do 1ºT; João Magno (GOI), aos 4′ do 2ºT; Rafael Ratão (BAH), aos 10′ do 2ºT.

GOIÁS: Tadeu, Bruno Santos. Lucas Halter (Sidimar). Bruno Melo, Hugo (Sander), Willian Oliveira (Matheus Babi), Raphael Guzzo (Luís Oyama), Guilherme Marques, Julián Palacios, Anderson Oliveira (Alesson) e João Magno. Técnico: Armando Evangelista.

BAHIA: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo, Camilo Cándido (Matheus Bahia), Rezende, Yago Felipe (Acevedo), Thaciano, Cauly (Raul Gustavo), Ademir e Everaldo (Biel). Técnico: Rogério Ceni