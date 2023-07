Com 2 gols de Messi, Inter Miami goleia Atlanta United (4-0) e avança ao mata-mata da Leagues Cup

O craque argentino, que já havia marcado um gol decisivo na estreia pelo Inter, balançou a rede duas vezes

O astro Lionel Messi marcou dois gols e deu uma assistência na goleada de 4 a 0 do Inter Miami sobre o Atlanta United, nesta terça-feira (25), que garantiu sua classificação para a fase eliminatória da Copa das Ligas (Leagues Cup).

O craque argentino, que já havia marcado um gol decisivo na estreia pelo Inter, balançou a rede duas vezes, aos 8 e 22 minutos e deu o passe decisivo para um dos outros dois gols de Robert Taylor, antes de ser substituído aos 78 minutos de jogo sob muitos aplausos do lotado estádio DRV PNK.

Com seis pontos nos dois jogos que disputou na Copa das Ligas, o Inter garantiu o primeiro lugar do Grupo Sul 3 e a classificação para os 16-avos de final do torneio que reúne, durante um mês, 47 times (da MLS e do campeonato mexicano).

