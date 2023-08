Colômbia vence Jamaica e vai às quartas da Copa feminina

O time colombiano teve dificuldades para conter o jogo físico da Jamaica, que mais uma vez mostrou a solidez defensiva

A Colômbia conseguiu uma classificação histórica para as quartas de final da Copa do Mundo feminina, ao derrotar a Jamaica por 1 a 0 nesta terça-feira (8) em Melbourne.

É a primeira vez que a seleção colombiana alcança a terceira fase do Mundial, em que terá como adversária a Inglaterra, uma das favoritas ao título, no próximo sábado (12).

O gol do jogo saiu aos seis minutos do segundo tempo, marcado pela atacante Catalina Usme, que recebeu um cruzamento na área de Ana Guzmán e bateu de esquerda no canto da goleira Rebecca Spencer.

As ‘Reggae Girlz’ da Jamaica começaram melhor no jogo, pressionando a saída colombiana e mantendo a posse de bola, explorando a força física da atacante Khadija Shaw, capitã da equipe.

Mas depois de 15 minutos de domínio jamaicano, a Colômbia tomou o controle das ações, lideradas por Mayra Ramírez e Linda Caicedo pelas laterais e com Leicy Santos organizando o jogo pelo meio.

Ramírez levou vantagem em um duelo particular de alta intensidade com a zagueira Chantelle Swaby, que jogou pendurada durante todo o segundo tempo, após ter recebido cartão amarelo pouco antes do intervalo.

O time colombiano teve dificuldades para conter o jogo físico da Jamaica, que mais uma vez mostrou a solidez defensiva que a levou até as oitavas de final sem ter sofrido gols.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Porém, o panorama do jogo mudou no segundo tempo, quando a lateral-esquerda Guzmán, estreante na Copa do Mundo, acertou um cruzamento nos pés de Usme, que dominou com estilo e bateu com categoria para marcar.

Depois de abrir vantagem no placar, a Colômbia manteve o controle e continuou criando chances. Aos 40 do segundo tempo, Leicy Santos quase ampliou em uma cabeçada que parou no pé da trave esquerda de Spencer.

As jamaicanas também partiram em busca do empate e tiveram sua última chance nos acréscimos, em cobrança de escanteio pela direita, mas a bola ficou nas mãos da goleira colombiana Catalina Perez.

A Colômbia agora entra em campo por uma vaga nas semifinais no próximo sábado, às 7h (horário de Brasília), contra a Inglaterra, em Sydney.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse