Capoeirista de Brasília organiza rifa para tentar o seu quarto título mundial

Ciborg organiza uma rifa para conseguir disputar evento no Rio de Janeiro na semana que vem

A partir da próxima terça-feira (22), as cidades do Rio de Janeiro e Cachoeiras de Macacu (RJ) irá receber o XIV Jogos Mundiais de Capoeira. E um dos candidatos ao título é do Distrito Federal. Antônio Borges da Silva, conhecido como Ciborg, tenta o seu quarto título na competição que reúne capoeiristas de todo o mundo.

O brasiliense será um dos representantes do país no evento que vai até o dia 27 deste mês, com encerramento em frente aos arcos da Lapa. O evento é organizado pela Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira (Abadá-Capoeira). Ao todo, serão mais de 30 países participantes já confirmados. “A expectativa é me manter em uma boa colocação e fazer uma boa apresentação, como aconteceu nas competições anteriores”, destacou.

Além da competição com contato, definida como São Bento, onde há diversos golpes característicos do esporte, há também a Iuna, que remete as acrobacias; e a Benguela, que tem como características os movimentos no chão. Ciborg irá competir nas três modalidades, mas tem como principal foco o São Bento, no qual ele já obteve os títulos das edições de 2015, 2017 e 2019, a nível mundial; além das conquistas nacionais em 2016, 2018 e 2022. As competições não aconteceram durante o período da pandemia, entre 2020 e 2021.

Para competir no Rio de Janeiro e tentar trazer para o Distrito Federal o quarto título mundial, Ciborg organiza uma rifa para arcar com transporte, taxa do evento e alimentação – a hospedagem já foi fornecida pela Abadá-Capoeira, em uma fazenda ecológica em Cachoeiras de Macacu. No evento, ele terá oportunidade, ainda, de participar de oficinas especializadas, palestras e cursos técnicos visados para o desenvolvimento do esporte para todas as idades. Cada rifa custa R$ 15 e dará ao vencedor um berimbau ou R$ 250 em dinheiro, a escolha do ganhador. Quem quiser contribuir, pode acessar o site https://suarifa.digital/rifa/jogos-mundiais-2023-ciborg

Educação

Além das competições, Ciborg ministra aulas em diversas escolas particulares da cidade para crianças da educação infantil. “A capoeira infantil é mais uma ferramenta pro desenvolvimento das crianças. Não esperamos que uma criança de 2 e 3 anos jogue capoeira com toda sua complexidade, mas que ela se sinta acolhida. A ideia nas aulas é estimula a defesa e não o ataque contando que a própria capoeira é uma atividade interdisciplinar e que mantém os fundamentos básicos de forma lúdica e pedagógica”, explicou.

Além disso, ele atende um projeto social desde 2015, com aulas gratuitas a alunos de baixa renda, que leva benefícios e crescimento a sociedade através do trabalho realizado com as crianças e adolescentes que vivem em áreas de vulnerabilidade. Ele conta com o apoio da Abadá-Capoeira, entidade reconhecida como escola pelo MEC em todos os estados brasileiros e também em mais de 70 países. A sua sede fica no Rio de Janeiro, com atuação social, cultural e educacional.