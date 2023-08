Calderano perde na estreia do WTT Contender e deixa quadra chorando

Brasileiro era a principal espera de título no WTT do Rio de Janeiro

O que era para ser um dia de grande festa para os amantes do tênis de mesa no WTT do Rio de Janeiro, acabou com um clima de tristeza e lágrimas. Logo em sua estreia, Hugo Calderano, o principal nome do Brasil na modalidade, perdeu por 3 a 1 e deu adeus ao sonho de conquistar um título em casa.

Bastante abalado e mesmo com aplausos de consolação por parte dos torcedores, Hugo deixou a área de jogo segurando o choro. Driblou os jornalistas enquanto derramava lágrimas e seguiu para a área destina aos atletas.

Hugo também vem de uma derrota na estreia do WTT de Lima, há uma semana, quando acabou perdendo para um adversário com um ranking bem inferior. Mas um dia antes de iniciar a competição, Hugo acreditava que poderia recuperar as suas energias justamente diante do público Brasileiro, de seus amigos e familiares.

Calderano começou bem o primeiro set, controlando a partida bem ao seu estilo agressivo. Mas a impressão que deu foi que o coreano usou aquele momento para estudar um pouco mais o brasileiro.

Tanto que nos sets seguintes, Calderano não conseguiu desempenhar o seu melhor. Ainda que com uma boa vantagem para fechar o segundo set, acabou falhando.

O terceiro set foi o seu pior momento na competição. Calderano não conseguia encaixar os seus principais golpes. Para piorar, seu adversário acertava tudo. Fechou em 11×3.

No último set, Calderano ainda manteve um nível abaixo. A torcida também sentiu o golpe do set anterior. Ainda que tenha buscado uma grande desvantagem no placar, acabou sendo derrotado por 11×9, para um silêncio avassalador na Arena Carioca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outros brasileiros

Quem avançou à próxima fase foi Vitor Ishiy. Seu jogo começou concomitantemente após a derrota de Hugo. Ele chegou a estar perdendo por 2 a 1, mas conseguiu a virada contra o sueco Kristian Karlsson.

Bruna Takahashi também venceu o seu confronto com muita emoção. Ele superou a romena Elizabeta Samara, por 3 a 1. Ela perdeu o primeiro set, chegou a estar em grande desvantagem no segundo, mas conseguiu a virada.

Bruna Alexandre e Guilherme Teodoro, por sua vez, deram adeus a disputa dos simples. Guilherme segue na disputa das duplas mistas com Giulia Takahashi.