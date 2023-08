Bruna Takahashi mantém o Brasil vivo nas chaves de simples do WTT Contender Rio de Janeiro

Brasileira precisou superar a forte umidade e o vento que chegou a atingir a Arena Carioca para conquistar a vaga nas quartas de final. Ela volta a quadra amanhã.

Bruna Takahashi é a única brasileira que segue com esperanças de título no WTT Contender do Rio de Janeiro, que está sendo disputado na Arena Carioca 1. Na noite desta sexta-feira (11), ela venceu Li Yu-Jhun, de Taipei, por 3 games a 2, pelas oitavas de final em uma partida com diversas reviravoltas. Neste sábado (12), ela joga as quartas de final contra a sul-coreana Lee Eunhye, às 11h10. O Star+ transmite a partida.

Em um dia muito quente no Rio de Janeiro, a alta umidade, por muito pouco, não prejudicou o desempenho da brasileira. “Esse jogo foi mais diferente em relação aos demais, pois teve umas condições externas diferentes. O clima estava muito úmido, minha bola estava caindo bastante e tive que dar mais curva do que o normal, seja com a direita ou com a esquerda eu tinha que dar mais alta, principalmente quando eu queria ser mais agressiva e estava sendo muito irregular. Mas no final eu comecei a variar mais ao saque, consegui me adaptar melhor a umidade e com o jogo também”, destacou a brasileira ao fim da partida.

Além disso, no fim da tarde, uma ventania aos arredores da Arena Carioca chegou a atrapalhar os jogos dentro do ginásio, ainda que coberto. Em função disso, Bruna precisou mudar um pouco o seu estilo de jogo e se adaptar as condições apresentadas durante a partida. “Também estava ventando no jogo. Como eu saco muito alto, a bola ia mais para o lado, mas ainda bem que eu consegui me adaptar com isso, pois poderia ser prejudicial e o resultado da partida poderia ser diferente”.

As adversidades foram notadas no primeiro game. Bruna chegou a ter 10-6, a um ponto de fechar, mas foi justamente nesse momento que os fatores externos começaram a atrapalhá-la. Apesar de quatro game points, Li Yu-Jhun conseguiu reverter o quadro e fechar em 12-10. Tal problema também começou a ser sentido no começo do segundo game, quando a atleta de Taipei abriu 3-0. Mas depois disso, tudo voltou aos trilhos. Bruna fechou o game em 11-7, seguindo viva na partida.

O terceiro game foi o mais irregular de Bruna, quando ela acabou perdendo por 11-5, precisando de mais dois games para conseguir a classificação. E assim foi. Com o apoio da torcida brasileira, que gritava o seu nome a cada ponto conquistado, ela fechou o quarto e o quinto games em 11-7, garantindo uma vaga nas quartas de final. “Tenho que continuar do mesmo jeito que estou, com o mesmo foco. Ainda vou analisar a minha adversária, mas acho que tem tudo para dar certo. E tomara que continue assim”.

Masculino

Vitor Ishiy não esteve no melhor de seus dias. Após ser eliminado nas duplas mistas, justamente com Bruna como parceira, ele acabou caindo nas duplas masculinas ao lado de Eric Jouti; e também na chave de simples para o alemão Dang Qiu, número 14 do mundo.

“Foi [um dia] difícil. Dois sets de duplas que eu cai nas quartas de final. Nos dois tivemos o match point. Infelizmente não conseguimos ganhar o jogo, ainda mais com o meu saque. Dá um pouco de raiva. Ainda é um pouco cedo para saber o que aconteceu. Temos que analisar esses mínimos detalhes que fizeram a diferença da derrota para a vitória”.

“Nem consegui almoçar hoje. Tive jogo às 13h, começando a aquecer às 11h30. Depois jogo às 15h20 nas duplas masculinas. Agora um jogo às 18h, que também não dá tempo de comer. E com duas derrotas eu tenho que saber como voltar com a cabeça boa”. Apesar da tentativa, o Brasileiro acabou perdendo por 3 a 0 (11-5; 11-9; e 11-1).