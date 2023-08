Bruna Takahashi está nas semifinais do WTT Contender do Rio de Janeiro

Brasileira superou a sul-coreana Lee Eunhye por 3 sets a 1 e enfrenta sueca por vaga na decisão

As esperanças de ver o Brasil conquistar um título na Arena Carioca seguem vivas. A brasileira Bruna Takahashi teve o amplo controle da partida e venceu por 3 a 1 a sul-coreana Lee Eunhye e garantiu uma vaga entre as quatro melhores da competição. O jogo das semifinais será às 18h10 deste sábado contra a sueca Linda Bergstrom. A ESPN 3 e o Star+ transmitem a partida ao vivo.

Com o resultado, Bruna igualou as suas melhores marcas no circuito. Em 2022, ela também chegou as semifinais, em Lima. Neste ano, alcançou a mesma fase na Tunísia. “Estou jogando muito bem, estou na minha melhor fase e agora é um outro estilo de jogo nas semifinais. Então tenho que me preparar de novo”, disse Bruna ao Jornal de Brasília.

Takahashi manteve a tranquilidade durante toda a partida. Até nos momentos mais difíceis, ela conseguiu encaixar o seu jogo, não tendo sustos ao decorrer da partida. Bruna destacou que isso se deve ao bom estudo do jogo da sua adversária logo após deixar a Arena Carioca na noite de sexta-feira.

“Eu já tinha jogado contra ela e sabia qual era o estilo de jogo. Eu estava mais tranquilo do que o normal, mas tinha que saber como dosar isso mantendo o foco para ter essa tranquilida ao longo do jogo”, completou.

Bruna é a única brasileira que segue com chances de título. Mas para chegar à decisão, ela precisa superar uma rival que proporciona um jogo muito defensivo, mas usando efeitos rápidos, o chamado kato. “Aqui no Brasil raramente existem kateiro, então fica difícil de treinar e conseguir acostumar com esse estilo de jogo. Mas vai ser um jogo interessante. E independente do resultado, estou muito feliz com a minha performance até agora”, finalizou.

Caso avance a final, Bruna entra volta a jogar neste domingo, a partir das 18h.