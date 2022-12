Brasília sedia pela primeira vez o Circuito de Corridas de Rua

Evento será realizado no próximo domingo (18). Projeto é aberto para atletas e amadores e inclui todas as idades

Brasília recebe em 18 de dezembro o Circuito de Corridas de Rua, realizado pela Associação Luta pela Vida. Com três percursos, de 5, de 10 e de 15km, a atividade contará com a participação de 1.600 corredores de idades diversas, incluindo uma corrida infantil. O projeto contará com a entrega de kits, além de pontos de hidratação e premiação com troféus.

As largadas das provas estão previstas para às 7h na Esplanada dos Ministérios, para as modalidade de 5 e 10km, e na Ermida Dom Bosco, para a modalidade de 15km e 15km PCD (andante). A prova se realizará em qualquer condição climática. Por fim, para todas as distâncias a chegada será em frente ao Museu da República, também na Esplanada dos Ministérios.

O objetivo do Circuito de Corridas de Rua é promover saúde e bem-estar, além de inclusão social. Por isso, das 1.600 vagas disponibilizadas, 1.400 são para o público pagante; 150 para idosos e PCDs (andantes) e 50 para vagas solidárias. Esta é a primeira vez que a atividade é realizada na capital.

As inscrições para o Circuito de Corridas de Rua estão abertas e vão até 15 de dezembro, ou enquanto durarem as vagas. Os interessados devem acessar o site de cadastro, que possui plataforma especializada para a coleta dos dados. As inscrições custam R$ 60 para o público geral e R$ 30 para idosos e PCDs. Para pessoas que queiram participar do projeto, mas não têm condições de arcar com a inscrição, serão disponibilizadas 50 vagas solidárias. O contato se dará por meio de ONGs que trabalham com esporte para identificar essas pessoas em situação de vulnerabilidade e realizar o devido cadastro de cada uma.

Apesar do projeto ser para todos e incluir todas as idades, os percursos possuem idade mínima. Para a participação na prova de 15km, é preciso ter, no mínimo, 18 anos completos até 31 de dezembro de 2022; para a prova de 10km, a idade mínima é de 16 anos completos também até 31 de dezembro de 2022; por fim, na prova de 5km, é preciso ter mais de 14 anos completos até 31 de dezembro de 2022.

Serviço

Circuito de Corridas de Rua

Quando: 18 de dezembro

Onde: Esplanada dos Ministérios

Inscrições: https://www.centraldacorrida.com.br/15k-brasilia-2022

Mais informações: (61) 99325-2216