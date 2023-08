Brasília pode sediar etapa do circuito mundial de tênis de mesa em 2024

Em entrevista exclusiva ao Jornal de Brasília durante a realização da etapa do Rio de Janeiro do WTT Contender de tênis de mesa, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), Alaor Azevedo destacou que Brasília pode entrar no circuito mundial em 2024.

“Tive uma conversa nessa semana com o secretário [de esportes do DF] Júlio Cesar Ribeiro e mostrei para ele, por vídeo, a estrutura e ele gostou. Eu disse a ele que no ano que vem, a ideia é fazer um evento desse porte em Brasília e que ele se prontificou a ajudar. Depende agora muito mais da gente lá, com a parte burocrática, pois há esse interesse desse evento grande em Brasília, seja um evento nacional ou um internacional”, destacou.

Atualmente, a Federação Brasiliense de Tênis de Mesa está sem um presidente, destituído pelo Conselho Fiscal. As eleições para um novo ciclo serão realizadas neste mês. A CBTM já alinhou um apoio a Aloísio Lima, mesa-tenista paralímpico que possui uma boa abertura entre os políticos da cidade. “Estamos aguardando as eleições de Brasília, onde o presidente teve que sair por motivos diversos, com a mão no conselho fiscal, e agora está marcada a eleição para esse mês. E um dos candidatos é o Aloísio Lima, que tem um vasto conhecimento político em Brasília. Já conversamos com ele e com o Júlio para planejarmos esse evento no próximo ano”.

Além do Distrito Federal, Goiânia também pode receber competições à nível nacional. A ideia é fazer uma competição próximo da outra, o que pode atrair um maior número de atletas. “Trazer dois eventos desse porte é muito bom. Hoje nós temos todo o material e Brasília tem plenas condições e locais para se fazer. Dois locais que têm muita força é Brasília e Goiânia. O secretário de Goiânia, inclusive, já demonstrou o desejo de levar grande evento para lá, no ano que vem. Quem sabe a gente não faz até junto, uma semana em Goiânia e outro em Brasília, que são estados vizinhos”, destacou.

A ideia por parte da CBTM é fazer com que mais eventos de grande porte sejam realizados no Brasil. Alaor é atualmente o vice-presidente da Federação Internacional, o que pode auxiliar nesse processo. O primeiro passo é fazer com que o Rio de Janeiro volte a ser sede de um WTT Contender no ano que vem, às vésperas das Olimpíadas, em um torneio que servirá como última oportunidade para os atletas pontuarem para os Jogos de Paris-2024. “Vai ser uma atração a mais, com muita emoção, pois estarão não somente disputando o título de um evento internacional, como conquistar uma vaga para as Olimpíadas”, concluiu.