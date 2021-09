Brasília cada vez mais forte

Arthur Ribeiro

[email protected]

O Giraffas é o novo patrocinador do BRB/Brasília Basquete, uma das equipes que representam a capital no esporte da bola laranja. A franquia de restaurantes, que também nasceu no Distrito Federal, irá estampar sua marca nos uniformes de jogo e treino do BSB/BKT pelos próximos 12 meses, em especial na próxima edição do Novo Basquete Brasil (NBB). Os valores do negócio entre o Giraffas e o Brasília Basquete não foram divulgados.

Esta é a primeira vez que a marca patrocina alguma equipe esportiva, e, segundo Luciana Guerra, diretora de marketing da rede, esperam que seja uma relação muito positiva. “O Giraffas sempre esteve próximo dos grandes eventos culturais de Brasília, isso sempre fez parte do nosso trabalho e da forma como acreditamos na importância de estar próximo do nosso cliente, associando o Giraffas aos momentos de alegria, descontração e diversão. Nós patrocinamos eventos culturais desde a década de 80, isso faz parte do nosso DNA. É a primeira vez que fazemos a excursão para a área do esporte, e foi uma oportunidade muito interessante. Acreditamos muito no sucesso desse patrocínio, por ser um time de Brasília, patrocinado por marcas de Brasília, como o BRB”, disse.

A diretora também falou sobre a importância dos fãs, que foram fundamentais no processo. “Uma das questões que a gente busca e acredita em patrocínio é exatamente esse viés da paixão do torcedor, que normalmente é muito apaixonado. Então essa oportunidade de estar próximo deles é muito importante para a gente, e com certeza vamos trabalhar promoções exclusivas para os torcedores e para Brasília” reforçou.

Daniela também frisou o compromisso firmado com a equipe, e diz que o patrocínio irá se manter independente de como for a temporada, já que ainda não se sabe se terá a presença de público nas arenas e se será feita no esquema de sedes, assim como na última edição. Assim, o Giraffas irá prestar apoio ao time dentro de todas as necessidades, pois sabem a dificuldade do momento com a pandemia.

Além de estampar os uniformes, a marca também estará presente em placas na quadra de jogo e nos backdrops de entrevistas, além de outros benefícios, como inserção da marca nos filmes de 15 a 30 segundos nos telões quando a equipe for mandante na partida, jingles e a inclusão da marca nos ingressos físicos e digitais.

A equipe vem reforçada após a última temporada frustrante, na qual amargou a lanterna da competição, com apenas 5 vitórias em 30 partidas. Entre os reforços está o pivô Ronald, revelado pelo clube.