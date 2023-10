Brasil vence Colômbia e se classifica para a semifinal no futebol do Pan 2023

O time verde e amarelo volta a campo no domingo, às 13h, contra a lanterna Honduras. Colômbia e Estados Unidos se enfrentam às 18h

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Brasil venceu a Colômbia por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (26), manteve os 100% de aproveitamento e se classificou à semifinal do futebol masculino dos Jogos Pan-Americanos. Biro e Pirani, um em cada tempo, foram os autores do gol.

Com o resultado, a equipe do técnico Ramon Menezes chegou a seis pontos no Grupo A, enquanto a Colômbia permanece com três, assim como os Estados Unidos.

O time verde e amarelo volta a campo no domingo, às 13h, contra a lanterna Honduras. Colômbia e Estados Unidos se enfrentam às 18h.

Ao final da primeira fase, os dois melhores classificados de cada grupo enfrentam os vice-líderes do outro grupo, em partidas válidas pela semifinal.

O JOGO

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio. A Colômbia começou melhor e fez a primeira trama perigosa do jogo. O Brasil, porém, não demorou a equilibrar e perdeu grande chance com Matheus Nascimento.

Pouco depois, aos 16 minutos do 1º tempo, o time canarinho abriu o placar. Matheus Nascimento recebeu pela direita e acionou Guilherme Biro, que dominou o chutou no canto.

O duelo voltou à igualdade e os dois times conseguiam espaços nos avanços ofensivos. Na reta final para o intervalo, a Colômbia aplicou uma pressão, mas os comandados de Ramon se seguraram.

Os times mal tinham retornado do intervalo e o Brasil voltou a comemorar. Logo aos 6 minutos, em contra-ataque pela direita, Marquinhos avançou pela direita e achou Pirani, que ampliou a vantagem.

A Colômbia fez mudanças e tentou empurrar o Brasil para o campo de defesa. Os jogadores dos dois times se mostraram afobados, cometendo erros e fazendo faltas.