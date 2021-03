Brasil se classifica no handebol masculino para os Jogos de Tóquio

Depois de estrear perdendo para os noruegueses, a equipe do Brasil teve que aguardar a vitória dos europeus sobre a Coreia do Sul

A seleção brasileira masculina de handebol se classificou para os Jogos Olímpicos de Tóquio neste domingo, após vencer o Chile por 26 a 24 e contar com uma ajuda da Noruega no Pré-Olímpico de Podgorica, em Montenegro.

Depois de estrear na competição perdendo para os noruegueses e vencendo em seguida os sul-coreanos e chilenos, a equipe do Brasil teve que aguardar a vitória dos europeus sobre a Coreia do Sul para ficar com o segundo lugar do grupo e carimbar o passaporte para as Olimpíadas no Japão.

Quem também garantiu vaga no Pré-Olímpico para Tóquio foram França, Portugal, Suécia e Alemanha.

— Resultados da última rodada dos Pré-Olímpicos de handebol masculino:

. Pre-olímpico 1, em Podgorica

Brasil – Chile 26-24

Coreia do Sul – Noruega 31-44

Classificação: Pts J V E D Pf Pc Dif

Noruega 6 3 3 0 0 114 84 30 CLASSIFICADA Brasil 4 3 2 1 0 76 80 -4 CLASSIFICADO

Coreia do Sul 2 3 1 0 2 91 109 -18 Chile 0 3 0 0 3 82 100 – 18

. Pre-olímpico 2, em Montpellier

Croacia – Túnis 30-27

Portugal – França 29-28

Classificação: Pts J V E D Pf Pc Dif

França 4 3 2 0 1 98 84 +14 CLASSIFICADO Portugal 4 3 2 0 1 87 80 +7 CLASSIFICADO

Croácia 4 3 2 0 1 81 81 0 Túnis 0 3 0 0 3 83 104 -21

. Pre-olímpico 3, em Berlim

Argélia – Alemanha 26-34

Suécia – Eslovênia 32-25

Classificação: Pts J V E D Pf Pc Dif

Suécia 5 3 2 1 0 93 75 18 CLASSIFICADA Alemanha 5 3 2 1 0 95 78 17 CLASSIFICADA

Eslovênia 2 3 1 0 2 88 96 -8 Argélia 0 3 0 0 3 79 106 -27

NOTA: Também estão classificados para os Jogos de Tóquio Japão, Dinamarca, Espanha, Egito, Argentina e Catar.

Agência France-Presse