Brasil e Argentina são os times com menos descanso entre 1ª fase e mata-mata

Luís Curro

Com a classificação antecipada do Brasil para as oitavas de final, Tite decidiu poupar os titulares, confiando que manteria o primeiro lugar no Grupo G -o que aconteceu mesmo com a derrota para Camarões-, e dar a eles um descanso na Copa do Mundo.

Descanso que deve se mostrar muito necessário para o duelo das oitavas de final, contra a Coreia do Sul, na segunda-feira (5), no estádio 974, em Doha.

Das 16 seleções classificadas para as oitavas de final, Brasil e Argentina são as que menos tempo terão de descanso entre o jogo final da fase de grupos e a primeira partida eliminatória no Mundial. Sempre considerando o horário brasileiro (o Qatar está seis horas à frente), a seleção de Tite terminou a partida diante dos camaroneses por volta das 18h desta sexta-feira (2).

Como o apito inicial de Brasil e Coreia do Sul está marcado para as 16h (de Brasília) da segunda, o intervalo entre um jogo e outro é de 70 horas, ou menos de três dias. Os sul-coreanos, que jogaram mais cedo na sexta, classificando-se diante de Portugal, terão quatro horas a mais de descanso que os brasileiros.

Dos titulares do Brasil, Tite, que considera a Copa do Mundo uma competição desgastante não só fisicamente, mas mentalmente, conseguiu poupar no estádio Lusail, o jogo todo, seis titulares: Alisson, Thiago Silva, Casemiro, Lucas Paquetá, Richarlison e Vinicius Junior. Marquinhos, devido a uma lesão do lateral esquerdo Alex Telles, e Raphinha entraram no segundo tempo.

Com a baixa de Telles, o técnico do Brasil tem quatro jogadores dos 26 convocados para a Copa entregues ao departamento médico. Os outros são os laterais Danilo e Alex Sandro e o atacante Neymar. A Argentina está na mesma situação que o Brasil na questão do período mais curto de descanso.

Messi e companhia se classificaram diante da Polônia em confronto encerrado perto das 18h da quarta-feira (30). Neste sábado (3), às 16h, entram em campo no estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, para enfrentar a Austrália, que jogou horas mais cedo na quarta.

Por outro lado, a tabela da Copa se mostra bastante amiga com Inglaterra e Senegal, que terão tempo de recuperação de pouco mais (os senegaleses) ou pouco menos (os ingleses) de cinco dias. As duas seleções, que duelarão pela sobrevivência na Copa, classificaram-se na terça (29) e jogam apenas no domingo (4), às 16h, no estádio Al Bayt, em Al Khor.