Atlético-MG vai às oitavas após ‘gol de lateral’ e pênalti isolado por Hulk

ITALO CAMPOS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Atlético venceu o Maringá por 4 a 0 na noite desta quarta-feira, na Arena MRV, em Belo Horizonte, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, as equipes haviam empatado por 2 a 2.

Os gols do Atlético foram marcados por Rubens, nos acréscimos do primeiro tempo, após uma cobrança rápida de lateral – em lance que lembrou os tempos de Ronaldinho Gaúcho no Galo. Patrick, Rony e Lyanco ampliaram o placar na etapa final. O time mineiro ainda teve a chance de marcar mais um em cobrança de pênalti com Hulk, mas o atacante mandou por cima do gol.

O Galo volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Corinthians em casa, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Maringá segue em busca do topo da tabela da Série C. O time paranaense joga fora de casa contra o Anápolis, pela 7ª rodada da competição.

COMO FOI O JOGO

Os primeiros minutos foram movimentados dos dois lados. As duas equipes arriscaram de fora da área e levaram perigo, exigindo boas defesas de Rafael William e Everson. O Atlético se mostrou mais ousado, trocando passes até chegar à área adversária, mas pecava na finalização. Com uma marcação firme do Maringá, o Galo só conseguiu balançar as redes nos acréscimos do primeiro tempo, após uma cobrança rápida de lateral que resultou no gol de Rubens.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado, com o Atlético mais agressivo e criando boas oportunidades para ampliar o placar. O Maringá, por sua vez, voltou do intervalo sonolento e sofreu com a forte pressão do Galo. Em uma dessas falhas defensivas, Patrick aproveitou a desatenção e marcou o segundo gol. Nos primeiros minutos da etapa final, o time paranaense ficou encurralado e teve dificuldades para se organizar em campo. Aproveitando a situação, o Galo fez mais dois com Rony e Lyanco.

ATLÉTICO-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Rubens; Patrick, Alan Franco e Gustavo Scarpa (Igor Gomes); Rony (Caio Paulista), Tomás Cuello e Hulk (Júnior Santos). T.: Cuca.

MARINGÁ

Rafael William; Tito, Vilar e Max Miller (Rhuan); Robertinho (Fernando), Buga, Negueba, Lucas Bonifácio (Evanderson) e Léo Ceará (Cheron); Moraes (Júlio) e Maranhão. T.: Jorge Castilho

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Cartões amarelos: Max Miller (MAR), Gustavo Vilar (MAR), Júnior Santos (ATL)

Cartões Vermelhos: Rhuan (MAR)

Gols: 46’/1ºT – Rubens (ATL), 7’/2ºT – Patrick, 32’/2ºT – Rony (ATL), 43’/2ºT Lyanco (ATL)