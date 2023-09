Arrascaeta treina com o Flamengo e aumenta chance de atuar na final

Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram pela primeira vez com o elenco nesta quinta, no Ninho do Urubu. O meia uruguaio esteve bem e à vontade.

LUIZA SÁ

(FOLHAPRESS)

Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram nesta quinta-feira (21) no Ninho do Urubu e devem ser reforços para o segundo jogo da final da Copa do Brasil no domingo contra o São Paulo.

O QUE ACONTECEU

Arrascaeta e Luiz Araújo treinaram pela primeira vez com o elenco nesta quinta, no Ninho do Urubu. O meia uruguaio esteve bem e à vontade.

A dúvida agora passa a ser quanto tempo Arrascaeta aguenta em campo. O jogador não tem condição de se manter bem fisicamente durante os 90 minutos da final.

Arrascaeta e Luiz Araújo não iam para o campo desde o fim do mês passado. No começo dessa semana, eles chegaram a fazer o aquecimento com todos, mas depois voltaram ao trabalho separado com o fisioterapeuta.

Tanto o meia quanto o atacante tiveram lesão na coxa esquerda. Os dois estavam fazendo três sessões por dia de fisioterapia para acelerar a recuperação.

O Flamengo ainda tem mais dois dias de treinos para avaliar as reações em campo de Arrascaeta e Luiz Araújo.