Após aparecer sem máscara em vídeo, Leclerc é diagnosticado com Covid-19

O piloto Charlec Leclerc, da Ferrari, anunciou nesta quinta-feira (14), em sua conta no Twitter, que foi diagnosticado com a Covid-19, com sintomas moderados da doença.

Na rede social, o monegasco da Fórmula 1 escreveu que teve contato recente com outra pessoa que estava infectada pelo novo coronavírus.

“Espero que todos estejam seguros. Quero que saibam que testei positivo para Covid-19. Sou regularmente testado de acordo com os protocolos da minha equipe. Infelizmente, descobri que tive contato com uma pessoa com diagnóstico positivo. Me isolei imediatamente e informei a todos com quem estive. Um exame recente que fiz revelou resultado positivo”, iniciou Leclerc.

“Me sinto bem e tenho apenas sintomas moderados. Vou ficar isolado na minha casa, em Mônaco, conforme as recomendações de saúde locais. Fiquem seguros e se cuidem”, finalizou.

O anúncio de Leclerc surge cinco dias depois de viralizar nas redes sociais um vídeo em que ele aparece sem máscara.

Nas imagens, publicadas em perfis do TikTok, o monegasco aparece sem máscara ao lado de amigos “brincando” de cabo de guerra com um leão, que está preso em um espaço que parece fazer parte de um zoológico.

Ele está ao lado de pelo menos três pessoas puxando a ponta de uma corda enquanto o animal, do outro lado, tenta impedir e faz força para o lado oposto.

As informações são da Folhapress