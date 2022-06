Adef garante vaga na elite do Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos

O treinador Marcelo Ottoline que está no projeto com os atletas deficientes visuais desde 2009 agradeceu o empenho dos jogadores

Na manhã desta sexta-feira (10), o time de futebol de cegos da Adef voltou a atuar pela última rodada da fase de classificação do Regional Centro-Norte da modalidade que está sendo disputado em Belém (PA). A equipe do Distrito Federal empatou em 0 x 0 com a Acelgo-GO, passou para a fase de mata-mata e garantiu a sonhada vaga para a Série A que será disputado em novembro na cidade de São Paulo.

O jogo sem gols de hoje tornou o duelo entre Adef e Acelgo em uma final antecipada não só pela vaga na semifinal, mas também porque quem avançasse estaria automaticamente garantido na elite do Campeonato Brasileiro – o torneio regional vale duas vagas para a Série A e uma para a Série B. Dos nove times que começaram o campeonato, a AMC-MT e a Uniace-DF já estão na Primeira Divisão e o Ismac-MS, na Segundona. Assim, a Adef carimbou de forma antecipada a sua participação na elite da modalidade.

A competição para a Adef teve início na terça-feira, 7, com um empate em 0 x 0 contra os brasilienses da UNIACE; no dia seguinte passaram pela ADEBIVAM (AM); na quinta golearam o ISMAC (MS) por 5 x 0 e hoje encerraram a participação na primeira fase com um novo empate.

O treinador Marcelo Ottoline que está no projeto com os atletas deficientes visuais desde 2009 agradeceu o empenho dos jogadores por conquistarem a sonhada vaga e agora quer brigar pelo primeiro lugar.

“Estamos com uma infraestrutura muito boa e o primeiro objetivo alcançamos. Estamos longe da nossa casa, da nossa família e é isso que tenho passado para eles. Eles dando o melhor dentro de quadra a chance de faturar esse título aumenta”, concluiu.

Marcelo Rodrigues, 35 anos, é um dos mais experientes dentro do grupo. Ele perdeu a visão aos 17 em recorrência do atrofiamento do nervo ótico e conheceu a modalidade em 2004. Sorridente pela classificação antecipada ressalta que a missão em Belém ainda não acabou.

“Agora temos que brigar pelo título. Sabemos da força do adversário, será um jogo duro, mas temos que confiar no nosso potencial”, ressaltou.

A semifinal da Adef será neste sábado, 11, às 9h contra o time anfitrião do Clube de Futebol para Cegos do Pará (CFCP), de Belém.

Com o patrocínio da Loterias Caixa e apoio do Governo Federal, o time de futebol de cegos da ADEF treina três vezes na semana no no Centro Integrado de Educação Física (CIEF) na 907 sul e têm acesso aos equipamentos necessários, acompanhamentos de nutricionista, fisioterapeuta e psicólogo, uniformes para treinos e para jogos.