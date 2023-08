Abel repete titulares do Palmeiras antes de viagens e decisão na Liberta

A comissão técnica de Abel cogitou preservar alguns jogadores, mas entendeu que a semana livre antes das viagens consecutivas será suficiente para escalar titulares

O Palmeiras terá força máxima contra o Cruzeiro na segunda-feira (14), às 19h, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras terá duas viagens pela frente, mas o técnico Abel Ferreira não poupará titulares diante do Cruzeiro.

O Verdão encara a Raposa no Allianz Parque e depois enfrentará Cuiabá, no Mato Grosso, e Deportivo Pereira, na Colômbia.

A comissão técnica de Abel cogitou preservar alguns jogadores, mas entendeu que a semana livre antes das viagens consecutivas será suficiente para escalar titulares contra o Cruzeiro, poupar alguns diante do Cuiabá e voltar ao 100% na Libertadores.

O UOL apurou que o Palmeiras deve repetir o time titular do empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no Allianz, na classificação para as quartas da Liberta.

O Verdão receberá o Cruzeiro com: Weverton, Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

O Palmeiras está na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos. Já o Cruzeiro, que empatou com o líder Botafogo na última rodada, figura no 11º lugar, e anota 24.

Estádio: Allianz Parque (SP)

Horário: Às 19h desta segunda-feira (14)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Transmissão: Premiere, streaming e internet

PALMEIRAS

Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Leandro Castan, Neris e Marlon; Lucas Silva, Matheus Jussa e Filipe Machado; Wesley, Gilberto e Arthur Gomes. Técnico: Pepa.