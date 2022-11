Nike: campeã entre os gigantes

O resultado espelhou a pesquisa nacional, que mostrou que Nike, Coca-Cola, Omo e Samsung eram as marcas mais lembradas

A Nike foi a marca mais reconhecida pelos consumidores brasilienses, superando Omo e Coca-Cola, campeões em anos anteriores. A fabricante de materiais esportivos para as mais diferentes modalidades foi lembrada por 5,7% dos entrevistados, contra 5,5% da Coca-Cola e 4,4% de Omo. A categoria “Top do Top” mostra os produtos mais são vistos pela população e, consequentemente, mais lembrados.

O objetivo do Top of Mind não é descobrir as marcas mais consumidas, mas sim as mais lembradas pela população, com forte presença na mente dos consumidores em geral. As entrevistas são realizadas pessoalmente e os indivíduos foram abordados em pontos de fluxo sorteados nas diversas Regiões Administrativas do DF. A pesquisa é vetada a profissionais de marketing, jornalismo, pesquisa de mercado e publicidade.

Neste ano, a pesquisa quantitativa foi feita entre os dias 29 de junho a 17 de julho, com entrevistas individuais. No total, foram ouvidos 719 indivíduos de ambos os sexos, com 16 anos ou mais, residentes nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal. O resultado espelhou a pesquisa nacional, que mostrou que Nike, Coca-Cola, Omo e Samsung eram as marcas mais lembradas. Devido à pandemia da Covid-19, o Top of Mind do Jornal de Brasília foi interrompido durante os anos de 2020 e 2021, retomando este ano.

A grande vencedora

A Nike foi fundada em 1972 por Bill Bowerman e Philip Knight. A empresa tirou o seu nome da deusa grega Nice, da vitória, e o famoso logotipo foi criado um ano antes, por Carolyn Davidson. Com sede em Beaverton, no Oregon, e fábricas espalhadas e licenciadas pelo mundo, ela produz calçados, roupas e acessórios. Há seis anos, a Nike foi avaliada como a marca de roupas mais valiosa do mundo, segundo o ranking BrandZ, da consultoria Millward Brown. A mais recente avaliação financeira da marca é de 2021: US$ 42 bilhões segundo a Best Global Brands.

Astros de todos os esportes são patrocinados pela empresa, como os craques de futebol Cristiano Ronaldo, Mbappé, Hazard e Kevin De Bruyne, entre outros. Este ano, a Nike vai vestir as seleções do Catar (país-sede), Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Croácia, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Polônia e Portugal na Copa do Mundo Fifa 2022.