Caixa vence categorias de banco e empréstimo pessoal

Uma das instituições financeiras mais tradicionais do sistema bancário brasileiro, a Caixa Econômica Federal venceu na categoria Bancos, com 27,5%. De quebra, faturou a categoria Empréstimo Pessoal, com 11,2% das citações.

No dia 12 de janeiro de 1861, Dom Pedro II assinou o Decreto nº 2.723, que fundou a Caixa Econômica da Corte. Desde então, a Caixa caminha com o País, acompanhando seu crescimento e o de sua população. A instituição sempre esteve presente nas principais transformações da história, auxiliando processos de urbanização e industrialização, apoiando e ajudando o Brasil.

Com sua experiência acumulada, inaugurou, em 1931, operações de empréstimo por consignação para pessoas físicas; três anos depois, assumiu a exclusividade dos empréstimos sob penhor. No dia 1º de junho do mesmo ano, foi assinada a primeira hipoteca para a aquisição de imóveis da Caixa do Rio de Janeiro.

Em 1986, a Caixa incorporou o Banco Nacional de Habitação (BNH) e assumiu a condição de maior agente nacional de financiamento da casa própria e de importante financiadora do desenvolvimento urbano, especialmente do saneamento básico. No mesmo ano, tornou-se o principal agente do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), administradora do FGTS e de outros fundos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).