BRBCard: raízes brasilienses voltadas para o desenvolvimento econômico

Administrar e comercializar os produtos e serviços de cartões do Banco de Brasília S/A é o objetivo da BRBCARD. O verdadeiro propósito da sociedade, porém, é transformar a vida das pessoas e promover o desenvolvimento econômico. Graças a essa atuação, a companhia, que integra o conglomerado do banco e foi constituída em 1997, se consolidou no mercado local e agora busca sua expansão para o mercado nacional.

Com raízes no Centro-Oeste, a BRBCARD atua com amplo portfólio para atender ao mercado de consumo brasileiro, com grande aceitação dos produtos, as mais diversas e vantajosas parcerias, plataforma de relacionamento robusta e benefícios como Salas Vip nos principais aeroportos do País. Tudo isso reunidos na marca BRB competitiva e eficiente.

Uma das novidades para o ano envolveu o cartão de crédito voltado para o segmento de alta renda, o BRB Dux Visa. A cada dólar gasto nele, cinco pontos são acumulados no programa de relacionamento, pulando para sete pontos quando forem compras internacionais.

Por esses e outros motivos, em março deste ano o Dux Visa foi eleito o melhor cartão de crédito do País pelo segundo ano consecutivo, conforme ranking de um dos maiores sites de viagem do Brasil.

“Seguiremos atualizando nosso portfólio para oferecer as melhores soluções e os melhores produtos aos clientes do BRB, que a cada dia se consolida como um Banco moderno, ágil, completo e inovador”, pontua o presidente da BRBCARD, Carlos Moreira Júnior.

O BRB e a vida do brasiliense

O Banco de Brasília S/A (BRB) foi criado em 10 de dezembro de 1964, pela Lei Federal 4.545, e obteve autorização para funcionar, concedida pelo Banco Central do Brasil (BCB), em 12 de julho de 1966. Com a sua criação, pretendia-se dotar o Governo do Distrito Federal de um agente financeiro que possibilitasse captar os recursos necessários para o desenvolvimento da região.

Em 1986, a denominação de Banco Regional de Brasília S/A foi alterada para Banco de Brasília S/A, embora Divulgação tenha permanecido a sigla BRB. Em 1991, transformou-se em banco múltiplo com as seguintes carteiras: comercial, câmbio, desenvolvimento e imobiliária.

Organizado sob a forma de sociedade de economia mista, de capital aberto, cujo acionista majoritário é o Governo do Distrito Federal (80,33%), o BRB é uma instituição financeira com atuação em todo o Distrito Federal e regiões de influência, possuindo também pontos de atendimento em mais seis Estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

O Conglomerado BRB abrange as empresas controladas, diretas e indiretas: BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S/A (Financeira BRB); BRB – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (BRB – DTVM); Cartão BRB S/A; BRB – Administradora e Corretora de Seguros S/A (Corretora Seguros BRB); e BSB Administradora de Ativos S/A (BSB Ativos). Além disso, o BRB possui, dentre as suas empresas patrocinadas, a Regius (Fundo de Pensão dos Funcionários do BRB) e a Saúde BRB.

Um dos propósitos estabelecidos pela instituição foi transformar a vida das pessoas e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e humano por meio de soluções financeiras, de investimentos, de meios de pagamento e seguridade simples e inovações digitais. A ideia é sempre proporcionar uma experiência única e completa.

Para garantir a credibilidade, o banco preza e implanta os mais altos níveis de governança, gestão de riscos e controles, visando a garantir perenidade da empresa e respeito a todos os stakeholders. Os clientes são a razão de ser da instituição e a cultura interna estimula, valoriza e reconhece o mérito das equipes, proporcionando oportunidades de crescimento para quem faz a diferença e gera resultados.

Esses resultados são o que movem a marca diariamente e garantem a sustentabilidade do BRB. A instituição se orgulha de liderar pelo exemplo e colocar os objetivos em comum acima de objetivos pessoais. A eficácia desse tipo de mentalidade e atuação resume bem o motivo de a empresa ser uma Top of Mind.