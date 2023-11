Tradição que passa por gerações

A Casas Bahia está em localidades de fácil acesso e tem um dos crediários mais famosos, oferecendo melhores condições de pagamento e negociação para o consumidor

Quando os brasilienses pensam em uma empresa com qualidade e bom atendimento de eletrodomésticos e móveis, é certo que passa à mente a Casas Bahia. A empresa passou das 500 lojas espalhadas por todo o País, sendo que só no Distrito Federal e Entorno são mais de 20.

A Casas Bahia está em localidades de fácil acesso e tem um dos crediários mais famosos, oferecendo melhores condições de pagamento e negociação para o consumidor. Os clientes podem contar com a exclusividade de quem compra direto da maior fábrica de móveis do País, sem contar o potencial de sua malha logística que permite atender todo território nacional.

A gerente de marketing regional do Grupo Casas Bahia, Elida Leite da Silva, conta que “é importante falar que as categorias de móveis e eletrodomésticos continuam sendo o carro chefe da empresa. Somos líderes nesse segmento e a mais admirada pelos brasileiros há mais de 17 anos, segundo o próprio Top of Mind.”

Com 70 anos de existência, a Casas Bahia já marcou história. Atualmente, a empresa visa resgatar o tão conhecido slogan “Dedicação total a você”. Segundo Elida Leite, o objetivo é conectar o cliente. “Queremos transmitir aos consumidores os principais pilares da companhia, mantendo-os no centro de nossa estratégia de transformação”, diz.

Esse retorno também é uma forma de mostrar ao público o prestígio e a jornada do negócio: a da dedicação. A referência marcante das Casas Bahia se dá pelo zelo do atendimento qualificado, contando com mais de 15 mil vendedores treinados. A empresa também conta com mais de 40 mil colaboradores e atende cerca de 97 milhões de clientes, oferecendo produtos, créditos, serviços financeiros e soluções desenvolvidas com a mais alta tecnologia.

“Nossos colaboradores passam por treinamento constante e contam com uma série de cursos disponíveis em sua plataforma exclusiva. Todos os vendedores de lojas físicas são treinados para auxiliar o consumidor no atendimento online. Além disso, temos a estratégia ESG como um dos principais pilares da companhia e, para inserir o time em nossa cultura, oferecemos cursos sobre liderança, libras, inclusão, diversidade e muito mais”, destaca.

A gerente de marketing regional do Grupo Casas Bahia entusiasma-se com o novo ciclo da empresa, que vai envolver a inauguração, em todas as lojas, de uma nova identidade visual, adaptando-se ao mundo moderno e suas demandas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Integrado com a equipe de comercial, com treinamento de uma abordagem aos clientes inativos para apresentar toda jornada de dedicação da Casas Bahia. Queremos focar na recorrência do consumidor”, afirma Elida Leite.