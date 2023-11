Sesc expande atuação pelo DF

Com objetivo de estar cada vez mais próximo dos trabalhadores, o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF) vai expandir sua atuação para a região norte do Distrito Federal.

As unidades vão oferecer serviços nas áreas de saúde, educação, turismo, esporte e lazer. Tudo isso com um custo-benefício altamente positivo para a comunidade. Para se ter uma ideia, em média, os valores pagos pelos comerciários no Sesc são 90% mais baixos em comparação com outras instituições. Já para a população em geral, esse percentual chega a 70%.

O diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo, destaca a importância de os serviços da entidade estarem cada vez mais próximos das comunidades. “Ter os serviços do Sesc cada vez mais próximos de outras RAs é um passo significativo para oferecer bem-estar e qualidade de vida para a comunidade do DF, por meio do acesso à saúde, educação, cultura e lazer. É essa jornada que estamos trilhando”, explica.

Unidades pockets

Asa Norte, Núcleo Bandeirante e Brazlândia fazem parte de um modelo inovador. Essas regiões vão contar com as chamadas “unidades pockets”, que oferecem serviços, como odontologia, clínica médica e algumas outras especialidades em uma escala um pouco menor em comparação a outras praças do Sesc-DF.

A nova unidade da Asa Norte vai funcionar na 912 Norte e ficará dentro da Sede da Fecomércio. Ela contará com uma das maiores academias do Sesc-DF e está prevista para ser inaugurada ainda em 2023. As outras duas unidades devem ser inauguradas em 2024.

As três novas unidades se juntam as já conhecidas praças de Ceilândia, Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Gama, Guará, Setor Comercial Sul, 913 e 504 Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SESC na RA mais antiga do DF

Rodeada de história e tradições, a região administrativa mais antiga do DF vai ser agraciada com uma unidade modelo. Planaltina, com 164 anos, já sentiu o “gostinho” da força do Serviço Social do Comércio. Em setembro, o local recebeu o festival Sesc+Sertanejo. O evento foi um sucesso, com mais de 15 mil espectadores, que tiveram acesso a várias atrações gratuitas, como palco TikTok, touro mecânico, salão de beleza express (cabelo e maquiagem), roleta de brindes, foto 360, e, claro, ao show da dupla Israel e Rodolfo.

A pedra fundamental da obra do foi lançada justamente durante o evento pelo presidente do sistema Fecomércio, José Aparecido da Costa, e o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo. A unidade terá uma área de 20 mil m² e está localizada na Estância Mestre D’Armas, às margens da BR-020.

O casamento entre Sesc e Planaltina chega em um momento de crescimento do comércio da cidade. O que antes parecia improvável é cada vez mais comum: encontrar pessoas que não precisam mais se deslocar ao Plano Piloto em busca de emprego ou fazer compras. Empresas importantes têm chegado à RA, aumentando oferta trabalho e produtos.

Além disso, outro ponto em comum entre Sesc e Planaltina é o viés turístico. Pioneiro e protagonista em turismo social no País, o Serviço Social do Comércio do Distrito Federal vai encontrar uma RA conhecida por preservar a memória histórica, ao mesmo tempo em que é lembrada pelas celebrações religiosas e pelas belezas naturais.