Rede McDonald’s vence nas categorias Fast Food e Hamburgueria

A rede McDonald’s foi vencedora em duas categorias do Top of Mind do Jornal de Brasília, Fast Food e Hamburgueria. No Brasil, a rede é operada pela Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do mundo. Com atuação em 20 países da América Latina e Caribe, é a maior rede de serviços rápidos de alimentação da região. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões.

Atualmente, a rede possui mais de 2,3 mil restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que, juntos, empregam mais de 95 mil funcionários. No Brasil, são 1.091 restaurantes, 658 operados pela Arcos Dorados e 433 por subfranquias. A rede possui mais de 60 mil funcionários e a média histórica de 2 milhões de pessoas atendidas por dia.

Em Brasília, a empresa conta com 33 restaurantes, sendo 18 franqueados e 15 próprios da Arcos Dorados. A companhia emprega quase 2 mil pessoas, entre elas muitos jovens em sua primeira experiência profissional, que encontram no McDonald’s a oportunidade de se desenvolverem.

No restaurante do franqueado Nadim Haddad, na Asa Norte (506/507), foi criado o Espaço Méqui Sustentabilidade, uma central de compostagem e horta comunitária em parceria com o Instituto Arapoti, entidade sem fins lucrativos que dissemina ideias sustentáveis e valores socioambientais. O projeto consiste na coleta e separação dos resíduos orgânicos gerados no restaurante, que são encaminhados para a central de compostagem, na própria unidade.

Já os restaurantes da franqueada Laura de Oliveira trabalham com “Energia 100% limpa e renovável”, por meio de duas usinas de energia fotovoltaicas, que abastecem as unidades.

O McDonald’s também investe em sua plataforma digital, frente de atuação da companhia focada no Drive do Méqui, no McDelivery e na experiência Digital, além da conexão entre dados e operação para encontrar as melhores soluções e oferecer mais comodidade, conveniência e praticidade para o cliente.

É compromisso da Arcos Dorados trabalhar todos os dias para impactar positivamente as comunidades onde atua e ser uma parte ativa da solução dos desafios da sociedade. Para isso, a companhia criou a Receita do Futuro, uma estratégia consistente de ESG que concentra esforços em seis pilares: mudanças climáticas, economia circular, abastecimento sustentável, família & bem-estar, emprego jovem e diversidade & inclusão.