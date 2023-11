Claro vence nas categorias Empresa de Telefonia Móvel e Operadora de Banda Larga

Com 20 anos de mercado, a Claro é a operadora líder em Telecomunicações na América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil

A missão da Claro é conectar para uma vida mais divertida e produtiva, agregando a visão de transformar e inovar para ser admirada, crescer e liderar. Dentro disso, o cliente é o centro da atenção e a razão de tudo o que a empresa faz. Por isso, a Claro investe permanentemente para melhorar a experiência dos consumidores e serve e provê soluções que os encantam. Conhecer o público amplia a capacidade de antecipar e superar as suas expectativas.

Com 20 anos de mercado, a Claro é a operadora líder em Telecomunicações na América Latina e uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, presente em todas as regiões do País. Ela está em mais de 4,8 mil municípios brasileiros e suas redes disponibilizam serviços a cerca de 98% da população. No Distrito Federal e Entorno, a Claro é líder absoluta de mercado, com mais de 40,5% de market share em telefonia móvel e mais de 38,5% em participação em Banda Larga.

Em telefonia móvel a Claro tem mais de 1,5 milhão de clientes e mais de 325 mil clientes de Banda Larga Fixa. Os moradores da capital também contam com a rede Claro 5G+ em várias regiões. E a Claro continuará expandindo sua rede 5G+ e chegará gradativamente a outras áreas de Brasília e do DF. Segundo medições realizadas pelo Speedtest®, a Claro tem a rede 5G mais rápida, estável e que oferece a melhor experiência em vídeos e games do Brasil, além de contar com o Wi-Fi mais estável do País.

Nesta entrevista com a diretora regional da Claro para a região Centro-Oeste, Soraia Tupinamba, ela conta a trajetória da empresa e os planos da marca mais lembrada como Empresa de Telefonia Móvel e Operadora de Banda Larga do DF.

Qual a história do surgimento da marca Claro?

A Claro, maior operadora de telecomunicações da América Latina e que, neste ano, comemora 20 anos da criação da marca, conta com mais de 80 milhões de clientes no Brasil e realiza investimentos constantes e relevantes para garantir a disponibilidade e qualidade dos serviços, com o intuito de oferecer uma experiência única de conectividade aos nossos clientes para uma vida ainda mais produtiva e divertida. Também segue realizando investimentos para manter-se na vanguarda do desenvolvimento de novas tecnologias e no lançamento de produtos que façam a diferença na vida dos clientes e que impulsionem em direção ao novo.

O que faz a Claro ser uma das marcas mais bem avaliadas dentro dos seus segmentos de atuação? Qual é o principal diferencial da marca?

A Claro é líder em participação de mercado no Distrito Federal e Entorno desde 2006, com mais de 40,5% de market share em telefonia móvel e mais de 38,5% em participação em banda larga. O mercado de Brasília e região é estratégico para a operadora em função do seu potencial de consumo e demanda por novos serviços em telecomunicações. Por isso, a Claro trabalha constantemente para oferecer muito mais em serviços, qualidade, inovação, altas velocidades, tecnologia, entretenimento, diversão e produtividade para os nossos clientes e mercado, por meio da nossa marca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como a empresa recebeu a dupla premiação no Top of Mind?

Para nós, é motivo de muita alegria receber o Prêmio Top of Mind do Jornal de Brasília 2023 nas categorias Empresa de Telefonia Móvel e Operadora de Banda Larga. Essa premiação demonstra o reconhecimento dos brasilienses e reflete os esforços e investimentos da operadora. Esse é mais um sinal de que estamos no caminho certo e que confirma, pela voz dos nossos clientes, porque os serviços da Claro, móveis e fixos, são multicampeões em prêmios.

Como a empresa se mantém como uma das marcas mais fortes dentro do setor?

A Claro sempre está na dianteira da evolução tecnológica das telecomunicações do Brasil. E, certamente, com o 5G+ não seria diferente. Tecnologia que a Claro implementou na capital assim que recebeu autorização dos órgãos reguladores e da Anatel. Nosso compromisso com a materialização da tecnologia começou há anos e, pouco mais de um ano após a implementação do 5G no Brasil, a Claro já se consolida na liderança em clientes 5G no País, com 39% de market share segundo último balanço divulgado pela Anatel, referente ao mês de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A marca trabalha com a qualificação constante de seus profissionais?

A Claro trabalha para oferecer a melhor experiência em serviços e produtos de telecomunicações. E a excelência no atendimento é um dos pilares da empresa, que sempre busca formas de melhorar ainda mais o seu relacionamento com os consumidores e conta com um time com qualificação constante. A operadora investe em atendimento personalizado para atender às necessidades do cliente e mantém todos os canais à disposição, como loja física, aplicativos Minha Claro, WhatsApp, SAC, Fale Conosco, chat e site www.claro.com.br, com atendimento inteligente, interativo e pessoal.

Atualmente, a empresa atende quantos clientes no DF e Entorno com o serviço de telefonia móvel? E como operadora de banda larga?

A Claro é líder absoluta de mercado do Distrito Federal e Entorno, com mais de 40,5% de Market Share em telefonia móvel e mais de 38,5% em participação em Banda Larga. Em telefonia móvel a Claro tem mais de 1,5 milhão de clientes e mais de 325 mil clientes de Banda Larga Fixa.

Quais os planos futuros para a marca?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Claro tem sua estratégia centrada na experiência do cliente e na oferta de serviços pioneiros, inovadores e convergentes. O objetivo da Claro é continuar investindo em qualidade e inovação, para oferecer sempre os melhores serviços, produtos e soluções com tecnologia de ponta. E, assim, manter seu crescimento de forma sustentável, buscando ampliar o acesso aos serviços oferecidos pela empresa para ainda mais brasilienses.