BRB é líder no DF e já conquistou mais de 7,5 milhões de clientes no País

Uma instituição que representa Brasília. Este é o reconhecimento do Banco BRB perante a população. Em seus 57 anos de história, o banco nasceu na Capital Federal, acompanhou sua construção e desenvolvimento, valoriza a cidade e caminha com ela em todos os momentos.

Sustentando seu amor e respeito pelos cidadãos brasilienses, a empresa está fortemente presente no cotidiano da população e trabalha para servi-la, realizando sonhos, atendendo suas necessidades negociais e zelando pela preservação do seu patrimônio. Tudo isso pautado pela modernidade, inovação, agilidade e transformação, características que se tornaram intrínsecas nos últimos anos, somadas ao desejo do BRB de ser considerado, sempre, o banco do coração dos brasilienses.

Hoje, o Banco BRB está mais digital e completo, com um amplo portfólio de produtos e serviços. Presente em 100% dos estados brasileiros, 93% de todo o território nacional, 39 países e em todos os continentes, seja por meio físico ou digital, o Banco superou a marca dos 7,5 milhões de clientes, é líder em diversas linhas de crédito e alcançou números expressivos, entre os quais R$ 45 bilhões de ativos totais e R$ 33 bilhões em sua carteira de crédito, considerando o resultado do segundo trimestre de 2023.

Nos últimos anos, o BRB revisou processos, implementou novo modelo de atendimento em varejo, entregou à população agências reformadas, modernas, com nova ambiência e novo layout, e fez investimentos recordes em tecnologia na busca por aprimorar o atendimento aos seus correntistas e entregar a eles a melhor experiência negocial.

As mudanças realizadas refletem não apenas no crescimento do número de clientes, mas também na liderança em diferentes frentes como no crédito imobiliário. O BRB é líder do segmento no DF e ocupa posição de destaque no ranking nacional.

Além do imobiliário, o BRB oferece diversas outras linhas de crédito com taxas diferenciadas em diferentes segmentos, a exemplo do crédito consignado e do crédito rural, além de mais de 600 produtos de investimentos, seguros e cartões de crédito, entre os quais o BRB DUX Visa, considerado, pelo terceiro ano seguido, como o melhor cartão de crédito do País.

Os números reforçam o crescimento do BRB em tamanho e importância, sem deixar de lado o DNA brasiliense da Instituição e o relacionamento próximo com seus clientes. Como banco público de Brasília, o BRB tem como missão atuar em prol do desenvolvimento econômico, social e humano do DF.

Nos últimos três anos, o Banco implementou programas para fomentar a economia local, fornecendo soluções financeiras a pessoas físicas e jurídicas, auxiliando empreendedores e contribuindo para a prosperidade dos seus negócios. Além disso, o banco valoriza a cultura, o esporte e reafirma a cada dia seu compromisso como agente transformador por meio de apoio a diversas iniciativas que fazem a diferença.

Todo o avanço do Banco foi possível graças à dedicação e ao empenho diário do time de mais de 5 mil empregados do Conglomerado BRB. Todos acreditaram que o BRB poderia romper fronteiras, avançar e ser reconhecido como uma das principais instituições financeiras do País.

Para o futuro, o BRB tem o compromisso de seguir se modernizando, valorizando suas pessoas, impulsionando a atividade econômica por meio do setor produtivo, ajudando na geração de emprego e renda e transformando vidas. Para isso, manterá uma abordagem cada vez mais moderna, ágil, digital e completa, lançando mão constantemente da inovação para apresentar os melhores produtos, serviços e experiências à população.