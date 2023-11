Bali, consolidada em torno de duas grandes montadoras

Em seu pronunciamento na reinauguração da loja, o empresário Paulo Octávio destacou a presença de clientes e autoridades, como o ex-deputado distrital Joe Valle

Desde a primeira edição, a Bali Fiat é campeã do Top of Mind do Jornal de Brasília. Este ano, a tradição se manteve, apoiada por muitos investimentos. Um deles foi a reforma completa da matriz da rede, que fica no SIA. Clientes, representantes da Fiat e executivos das Organizações PaulOOctávio estiveram presentes no evento.

Em seu pronunciamento na reinauguração da loja, o empresário Paulo Octávio destacou a presença de clientes e autoridades, como o ex-deputado distrital Joe Valle, e fez questão de agradecer aos funcionários.

“A equipe Bali é composta por pessoas que estão conosco há muito tempo. O (Ildeumar) Fernandes colocou bem: são anos, décadas de um mesmo time, com a mesma sinergia, o mesmo companheirismo, o mesmo respeito, aos funcionários, ao cliente. Eu recebo só elogios do nosso funcionamento, dos nossos funcionários, do nosso atendimento e tudo isso graças a vocês”, destacou.

Ele também enfatizou detalhes das novas instalações, que atendem aos padrões da montadora. “Essa é a concessionária mais bonita do Brasil. Não há nenhuma concessionária com este padrão, no Brasil e no mundo”, concluiu.

Investimento na Bali Jeep

Mas os investimentos também chegaram a outra montadora integrante da Stellantis, grupo automotivo multinacional que tem controle de marcas como a Fiat e a Chrysler Automobiles. A Bali Jeep venceu o Prêmio Excelência DNA Jeep, pelos destacados resultados em vendas, qualidade e pós-vendas.

Também neste ano, a Bali Jeep inaugurou a segunda loja, no Park Sul. Adotando o padrão internacional da marca, a unidade esbanja conforto, praticidade e eficiência, com um arrojado salão de exposição e oficina moderna, para oferecer um atendimento completo aos clientes.

A nova loja foi construída em tempo recorde. “Lançamos a proposta de inaugurar a loja em quatro meses, um a menos que o normal. A inauguração foi uma cerimônia para os clientes da marca e para a cidade, pela criação de empregos diretos e indiretos, que são relevantes”, contou o gerente regional da Jeep do Brasil, Fernando Perin.

Segundo o empresário Paulo Octávio, a eficiência das equipes da sua construtora, também integrante das organizações que levam seu nome, foi decisiva. “O Fernando Perin nunca viu uma unidade Jeep ficar pronta em tão poucos dias. Mas com a equipe maravilhosa da PaulOOctavio, isso foi possível”, destacou. Ele também lembrou que a Bali Jeep, com apenas dois anos de operações, é líder de mercado no DF e uma das três maiores redes de concessionárias da marca no País.

A inauguração da loja também levou ao Park Sul o secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo. “A alegria de um empreendedor é quando ele tem a oportunidade de abrir mais uma porta, para oferecer serviços e produtos. No caso do Paulo, são muitas as ofertas”, disse. “Mas não basta ter o espírito empreendedor. É preciso criar um grupo com sintonia. Eu sinto que as Organizações PaulOOctavio são uma grande família. Todos têm um sentimento de pertencimento, como se a empresa fosse deles também”, completou.