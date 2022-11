Sex Shop Erotika vence categoria no Top of Mind 2022

Atualmente, a rede possui mais três unidades, na Asa Norte, no Sudoeste e em Águas Claras, além do e-commerce, que atende todo o Brasil

Sex Shop mais antigo de Brasília, a Erotika tem 22 anos na cidade. Lembrada pela qualidade e sofisticação dos produtos adultos que comercializa, a empresa ganha o Top of Mind pela terceira vez consecutiva. A empresa começou com uma videolocadora e acabou evoluindo para a loja mais completa em itens eróticos do Distrito Federal.

Atualmente, a rede possui mais três unidades, na Asa Norte, no Sudoeste e em Águas Claras, além do e-commerce, que atende todo o Brasil. A Erotika é uma marca sólida e conceituada no mercado, capaz de oferecer segurança e confiança para seus clientes, a preços justos.