Yoga é alternativa para deixar o sedentarismo durante a quarentena e garantir benefícios à saúde

PUBLICIDADE 

Incluir a atividade física na rotina é sempre um desafio e, no atual momento de circulação limitada, o sofá e a cama tornam-se ainda mais atrativos. De acordo com a cardiologista infantil e médica do exercício e esporte, Silvana Vertematti, é importante não ficar parado durante o isolamento social e a dica para mudar este cenário é a prática de yoga.

A sugestão da médica está ligada ao grande volume de benefícios à saúde conquistados com a atividade e o reduzido risco de lesões. “O yoga, diferentemente de outros exercícios, não necessita de cargas extras, que podem causar lesões caso usadas de forma inadequada. Além disso, tem a capacidade de melhorar o condicionamento físico, tonificando músculos e o sistema respiratório, que são pontos extremamente importantes nesse momento”, explica.

A melhora da respiração citada pela especialista garante ainda outra vantagem importante durante a quarentena: o controle emocional. Segundo Silvana, os exercícios melhoram a consciência e a efetividade respiratória. “Essa compreensão da respiração auxilia os praticantes do yoga a ficarem mais relaxados, e consequentemente, com menos ansiedade – algo tão comum durante esses dias de confinamento”, reforça.

Silvana lembra que, no início da prática, conquistar esse domínio não é fácil, por isso, indica sempre ter uma orientação profissional, que pode ser alcançada por meio da internet. “Caso nunca tenha praticado, é possível buscar em aplicativos ou mesmo vídeos orientações de profissionais sérios que disponibilizam o conteúdo online”, aconselha. “É recomendado que exista rotina e que os exercícios sejam feitos por 30 minutos ou uma hora por dia”.

HOSPITAL EDMUNDO VASCONCELOS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Localizado ao lado do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o Hospital Edmundo Vasconcelos atua em mais de 50 especialidades e conta com cerca de 1.000 médicos. Realiza aproximadamente 12 mil procedimentos cirúrgicos, 13 mil internações, 230 mil consultas ambulatoriais, 145 mil atendimentos de Pronto-Socorro e 1,45 milhão de exames por ano. Dentre os selos e certificações obtidos pela instituição, destaca-se a Acreditação Hospitalar Nível 3 – Excelência em Gestão, concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e o primeiro lugar no Prêmio Melhores Empresas para Trabalhar na categoria Saúde – Hospitais, conquistado por três anos consecutivos, 2017, 2018 e 2019.

Rua Borges Lagoa, 1.450 – Vila Clementino, Zona Sul de São Paulo.

Tel. (11) 5080-4000

Site: www.hpev.com.br

Facebook: www.facebook.com/ HospitalEdmundoVasconcelos/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Twitter: www.twitter.com/Hospital_EV

YouTube: www.youtube.com/user/ HospitalEV

Linkedin:www.linkedin.com/ company/19027549

Instagram:www.instagram.com/ hospitaledmundovasconcelos/

Informações para a imprensa:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TREE COMUNICAÇÃO

(13) 99174-6996

Rhayssa Nascimento – rhayssa.nascimento@tree.inf.br