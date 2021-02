Sensibilidade até mesmo aos sons do dia a dia? Você pode sofrer de hiperacusia

PUBLICIDADE

Você está muito incomodado com barulho? Cuidado, pois isso pode ser sinal de uma condição chamada hiperacusia. Pessoas com essa hipersensibilidade não conseguem tolerar nem os níveis normais de sons, independente da frequência. Segundo o fonoaudiólogo Gleison Barcelos, da clínica Microsom, barulhos do cotidiano, como de ventilador, podem causar irritação no paciente e agravar sintomas como zumbidos, dores de cabeça e até tontura.

Diferentemente da fonofobia, que é o desconforto apenas com determinados sons, Gleison afirma que pessoas com hiperacusia sentem desconforto ao escutar frequências baixas de 40 ou 50 decibéis, sendo que o normal é até 70 decibéis. “O paciente com essa condição não consegue tolerar sons ambientes, perfeitamente suportáveis, como latido de cachorro, barulhos de lava-louças, toque de telefone, campainha, portas fechando entre outros”, explica.

Essa intolerância também pode ser confundida com a superaudição. Ou seja, há uma amplificação do barulho no ouvido do paciente. “A doença pode afetar até mesmo a vida pessoal e profissional”, alerta o fonoaudiólogo. Nesses casos, o especialista ressalta que não são indicados os protetores auditivos nem o silêncio, pois a ausência de barulho amplia o ganho auditivo central. “Ao sentir os desconfortos excessivos a sons do dia a dia é preciso que a pessoa busque ajuda de um profissional especializado para o tratamento correto”, reforça Gleison.