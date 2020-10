População considerada obesa dobrou em 16 anos

PUBLICIDADE

O percentual da população acima de 20 anos considerada obesa mais que dobrou em 16 anos, de acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na avaliação da nutricionista Camila Pedrosa, o momento de pandemia tem contribuído para o ganho de peso geral das pessoas. “Com o confinamento, muitos ficaram mais ansiosos e passaram a comer mais, inclusive vários alimentos de baixo valor nutricional e rico em conservantes e açúcares”, afirma.

Pedrosa também alerta que é normal deslizar na alimentação às vezes. “Furar um pouco a dieta é super normal e até saudável. É importante ter em mente que tudo bem se isso acontecer! Só não pode virar rotina. Lembre-se dos alimentos saudáveis e siga em frente”, pondera a nutricionista.

De acordo com a pesquisa, as mulheres sofrem ainda mais com a obesidade. A população feminina com essa condição passou de 14,5% para 30,2%. A masculina subiu de 9,6% para 22,8%, durante o período. O cálculo é baseado no Índice de Massa Corporal (IMC), feito a partir relação entre peso e altura (IMC = peso / (altura x altura)).

Psicológico também é levado em conta

Uma pesquisa feita pela plataforma de consultoria digital SEMRush analisou as principais buscas dos brasileiros na internet. Foi constatado que, em média, 112 mil delas eram sobre emagrecimento, enquanto o termo “felicidade” teve cerca de 23 mil procuras no Google.

“O grande problema dessa busca desenfreada pela magreza tem sido o crescente número de pessoas com transtornos alimentares, depressivos e de ansiedade. Ao buscar um corpo perfeito a qualquer custo, muitas pessoas têm se descuidado da própria saúde física e mental, se tornando cada vez mais infelizes e frustradas”, afirma o médico psiquiatra Alisson Marques.

Na avaliação de Marques, quando o assunto é corpo e peso, a maioria das pessoas buscam estereótipos, seja com dietas bizarras, academia, jejum, cirurgias ou até mesmo pílulas que prometem a fórmula do emagrecimento imediato. “A cobrança e o desejo de reafirmar a perfeição pode trazer sérios problemas para saúde. É importante pensarmos no bem estar em primeiro lugar e fazermos um debate sério sobre aceitação do próprio corpo, independente de padrões”, conclui.

Tá, e agora?

Depois de passar por uma reeducação alimentar, também é fundamental cuidar do corpo para eliminar a gordura localizada, eliminar a flacidez da pele, estrias e celulites. “Existem muitos tratamentos modernos e eficientes que ajudam a mudar um corpo que passou por mudanças ao longo do tempo. São técnicas que vão desde a conhecida drenagem linfática até tratamentos mais novos como carboxiterapia, criolipólise, massagem detox e muitos outros”, explica Priscilla Macedo, sócia-proprietária da clínica de estética Expose, na Asa Norte, coração de Brasília.

Carboxiterapia

Esse é um tratamento versátil indicado para acabar com celulite, gordura localizada, flacidez da pele, estrias, olheiras, redução de papada, pós operatório e até mesmo auxiliar em alguns tratamentos de calvície.

Corrente Russa

Também conhecida como eletroestimulação russa ou apenas eletroestimulação, é um estímulo elétrico que produz contração muscular no local de aplicação.

Criofrequência

A criofrequência é indicada para eliminar gordura localizada, tratar flacidez, envelhecimento da pele e celulite. “Esse tratamento pode ser realizado tanto na região facial (rosto e pescoço), quanto na região corporal (glúteos, pernas, braços, abdômen, costas, flancos). É super completo e eficiente”, destaca Priscilla Macedo.

Criolipólise

Essa técnica pode ser dividida em duas etapas: convencional ou contraste. A primeira dura 50 minutos e reduz até 25% de gordura, atuando no resfriamento dessas células. Já a criolipólise de contraste tem 1 hora e 15 minutos de duração e pode eliminar até 45% de gordura, atuando com o aquecimento antes e após o resfriamento. “A vantagem da criolipólise é que é realizada apenas uma sessão. Porém, caso a gordura removida na primeira sessão não tenha sido suficiente, poderá ser feita outra sessão na mesma área após 90 dias”, explica Macedo.

Drenagem Linfática

Um das técnicas mais conhecidas, essa é uma massagem manual que tem por objetivo estimular o sistema linfático. Com isso, o método auxilia na retenção de líquidos, ativação da circulação e até mesmo relaxamento corporal.

Lipocavitação

Procedimento indolor não invasivo, a lipocavitação atua por meio do ultrassom para redução de gordura localizada. É uma das técnicas mais conhecidas de lipo sem cortes.

Massagem Detox

Uma combinação entre massagem modeladora e drenagem linfática, além da utilização de cosméticos termogênicos específicos com princípios ativos que aquecem e estimulam o metabolismo, auxiliando na queima da gordura.

Massagem modeladora

Também conhecida como massagem redutora, nesta técnica é trabalhada a massa muscular, melhorando a circulação e reduzindo as gorduras localizadas,além de modelar o contorno corporal. A principal finalidade é ativar o metabolismo local.

Mesoterapia

Indicada para o tratamento de celulite, estrias, gordura localizada, queda de cabelo e flacidez.

