Outubro Rosa: live com artistas marca lançamento de campanha da FEMAMA

A FEMAMA é uma organização sem fins econômicos que trabalha, há 14 anos, para reduzir os índices de mortalidade por câncer de mama no Brasil, e luta por mais acesso a diagnóstico e tratamento ágeis e adequados. Responsável por trazer de forma organizada o Outubro Rosa para o país e tornar a campanha uma data no calendário brasileiro, neste ano, a FEMAMA quer desmistificar o câncer de mama e incentivar o diagnóstico precoce com a campanha “3 perguntas que salvam #perguntapraela” que será lançada em live especial no próximo dia 1º, às 19h.

Criada de forma voluntária pela agência e21 de Porto Alegre, a iniciativa vai além das mulheres: busca envolver toda a sociedade e expandir a conversa também para quem está ao seu redor a partir de uma atitude prática fazendo as “3 perguntas que salvam” para as mulheres que amam de verdade, por isso a hashtag escolhida para assinar foi #perguntapraela. Para marcar o lançamento oficial da campanha, a FEMAMA realiza evento virtual, com apresentação de Patrícia Mellodi, direção de Márcio Trigo e participação de nomes importantes da música e das artes. Entre os confirmados estão Zeca Baleiro, Leila Pinheiro, Tom Cavalcante, Leandro Hassum, Gustavo Mendes, Elisa Lucinda, Marina Elali e Ana Costa.

A live será transmitida simultaneamente nos canais da FEMAMA no TikTok e no YouTube. Para incentivar o público mais jovem a fazer as “3 perguntas que salvam” para as mulheres de sua vida, o TikTok, plataforma global para a criação de vídeos curtos, vai apoiar a campanha entre 5 e 11 de outubro, além da transmissão ao vivo, divulgando a ação na plataforma com um banner informativo e promovendo a hashtag #perguntapraela, que contará com vídeos oficiais de desafios (challenges), duetos e com informações mais detalhadas da ação. Os tiktokers Mario Jr (@lzmaario), com mais de 3 milhões de seguidores e Maju Sanchez (@majucca), apoiarão voluntariamente a causa com um vídeo estimulando usuários a participarem da mobilização. As conversas em torno da hashtag #perguntapraela vão acontecer em todas as redes sociais durante o mês de outubro.

Com foco na importância do diagnóstico precoce por não haver ‘prevenção’ ao câncer de mama, é fundamental que as mulheres conheçam seus fatores de risco, façam exames e tenham atenção ao seu corpo. Segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Mastologista para a FEMAMA, embora reconheçam que a mamografia é o melhor exame para identificar a doença, apenas 46,2% das mulheres o fizeram 1 vez ao ano e 27% nunca fizeram. Os fatores são variados: dificuldade de acesso (64,9%), medo de encontrar alguma coisa (54,5%) e até não saber como se detecta (54%).

“Durante 11 anos de campanha de Outubro Rosa, promovemos informação e conhecimento sobre o que é o câncer de mama, mas isso ainda não despertou a necessidade de buscar um acompanhamento médico anual. Por isso, neste ano, nossa campanha é bem simples e estimula a atitude e ação para criar uma cultura de autocuidado e diagnóstico precoce, só assim conseguiremos salvar milhares de mães, esposas, filhas e amigas queridas”, explica a Dra. Maira Caleffi, mastologista e presidente voluntária da FEMAMA.