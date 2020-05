Oftalmologista dá dicas para evitar embaçar as lentes com o uso das máscaras de proteção

PUBLICIDADE 

Durante a pandemia do covid 19 as máscaras são itens essenciais como barreiras de proteção contra o vírus. O Ministério da Saúde orientou o uso das máscaras de pano. Para aqueles que fazem uso de óculos de grau tem um desconforto maior devido o embaçamento das lentes. Isso ocorre devido a espaços que passam o ar quente da respiração e dificulta o uso dos óculos.

Diante disso, a médica oftalmologista Keila Cristina Prado, da Auge Oftalmologia, traz dicas práticas para manter o uso dos dois itens. “O ideal é fixar a máscara de forma que o ar não escape”, orienta.

Dica 01: Fita dupla face

Com uma fita dupla face, colocar a fica para aderir a máscara ao nariz em três a quatro pontos. Antes de colocar a fita, deve limpar a pele para retirar a oleosidade, coloca a fita em locais evitando que o ar ultrapasse pela parte superior.

Dica 02: Guardanapo de papel

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Use um pedaço de guardanapo, ideal que seja o mais macio possível. Dobre pouco menos da metade e coloque por dentro da máscara, na parte onde encaixa o nariz. Importante ficar bem firme no nariz.

Dica 03: Sabão seco

Com um sabão seco e um paninho de microfibra (aqueles que vem junto com o óculos). Primeiramente aplica o sabão seco nas lentes, depois passa o pano de microfibra até tirar o excesso e ficar transparente. Basta ajustar os óculos com a máscara, de preferente com as lentes por dentro.

Higienização dos óculos

Produtos à base de álcool deve ser evitados tanto nas lentes como na armação, pois pode danificar a longo prazo. Água na temperatura ambiente e sabão neutro são ideias para a higienização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Corpo Clínico

DRA. KEILA CRISTINA PRADO – Oftalmologista, responsável técnica e pelo departamento do Glaucoma da Auge Oftalmologia.

Formada em Medicina pela Universidade de Brasília.

Especialista em Oftalmologia pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia.

Membro da Sociedade Brasileira de Glaucoma.

Serviço:

Auge Oftalmologia

Brasília Medical Center – SGAN 607 Bloco A Salas 309/310 – Asa Norte

Contato: (61) 3322-6000

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

www.augeoftalmologia.com.br

Siga também os perfis nas redes sociais.