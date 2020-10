Nutricionista investe em “comida de verdade” congeladas para garantir saúde de pacientes

PUBLICIDADE

Ao perceber que a falta de tempo para o preparo de refeições comprometia a qualidade alimentar de seus pacientes, a nutricionista ortomolecular Lara Garcia iniciou o desenvolvimento de congelados da Fábrica Vibe Leve – Comida de Verdade, fundada em 2014.

Em 2017 com o sucesso crescente das vendas, o conceito da marca foi redefinido e investimentos para o aprimoramento das técnicas de produção da fábrica foram realizados. Atualmente, a empresária conta com uma sócia, sua prima Fabiana Garcia, que compartilha do mesmo sonho que é difundir o conceito de que comer bem pode ser gostoso e fácil.

A fábrica de congelados, com sede no polo de modas do Guará, comercializa através do seu e-commerce uma linha de produtos especializada em gastronomia saudável, isenta de aditivos químicos, açúcar, glúten e lácteos.

As empresárias, afirmam que o maior diferencial dos produtos é sem dúvida o sabor, que surpreende os paladares mais exigentes e valoriza o tempero caseiro que remete às memórias afetivas culinárias dos momentos especiais para cada um de nós.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa reafirma seu compromisso em produzir apenas o que ficou conhecido como “comida de verdade”, que é o termo popular que define a alimentação saudável que prioriza a utilização de ingredientes frescos, isentos dos realçadores artificiais de sabor e conservantes tóxicos. A técnica de selamento à vácuo dos produtos, garante a sua conservação que dispensa a adição dessas substâncias químicas.

“Acreditamos que com o aumento da preocupação com a imunidade neste momento, e o fato de que nossas embalagens são laváveis, 100% lacradas e vedadas à contaminação externa, fizeram com que nossas vendas aumentassem agora”.

A nutricionista, que também é responsável técnica pela empresa, ainda faz um alerta quanto à segurança sanitária do comércio informal de comida congelada: “muitas dessas refeições, são produzidas em ambientes domésticos improvisados sem adequação às normas de biossegurança da ANVISA, além de serem vendidas em vasilhames plásticos que soltam Bisfenol A na comida, com tampas facilmente removíveis, sem lacre de vedação, que permitem a contaminação do alimento durante o seu transporte”.

Além de garantir a segurança microbiológica dos produtos, as embalagens da marca ainda contam com um selo de responsabilidade ambiental legitimado pela Eu-Reciclo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No site, além de acessar o cardápio com toda a variedade dos produtos avulsos, também é possível adquirir kits prontos com 5 ou 10 produtos, lanches que podem ser levados para escola ou para o trabalho, sobremesas com xilitol e ainda conhecer o Programa de Emagrecimento Spa Home 7 dias, que é o carro chefe da marca e o queridinho de grandes personalidades da cidade.

“Até mesmo pelo celular, no site, o cliente pode escolher os seus pacotinhos individuais com suas proteínas e acompanhamentos preferidos, para montar em casa as refeições da semana como preferir, atualmente nosso delivery cobre todo o DF e planejamos expandir nossas atividades até o final do ano para outros estados ”, explica Fabiana Garcia.

As tabelas nutricionais dos produtos, evidenciam a qualidade dos ingredientes utilizados e encanta diversos nutricionistas da cidade que já firmaram parcerias com a fábrica de congelados.

Serviço

Site: www.vibeleve.com.br

Instagram: @vibecongelados

Contato: (61) 99101-3900

Funcionamento: Segunda a sexta – 9h às 17h/Sábado – 9h às 12h