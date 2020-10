Mulheres podem sofrer depressão pós-parto até três anos após dar à luz, diz estudo

PUBLICIDADE

De acordo com um estudo feito pelo Instituto Nacional de Saúde dos EUA (o equivalente ao Ministério da Saúde do Brasil), uma em cada quatro mulheres sofrem com a depressão pós-parto em algum momento três anos após dar à luz. A pesquisa foi realizada com 5 mil mulheres americanas e publicada na revista científica “Pediatrics”.

O resultado desse estudo indica que estender a triagem para sintomas depressivos pós-parto por pelo menos dois anos após nascimento do bebê pode ser benéfico. Nos EUA esse tempo é de seis meses. Durante esse período, os profissionais de saúde examinam as mães, tomando cuidado quanto à depressão pós-parto nas consultas.

No Brasil, as mãe são orientadas a se consultar com o obstetra de 7 a 10 dias após o parto. A segunda consulta ocorre de 30 a 42 dias depois do nascimento do bebê. Além de avaliar a condição física da mulher, o ginecologista analisa o estado emocional da mãe.

A depressão pós parto pode durar de alguns meses até anos, caso não seja tratada.

As vítimas costumam apresentar sintomas como: