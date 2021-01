Mito ou verdade: posso realizar procedimentos faciais no verão?

O verão chegou, e com ele vem aquela velha dúvida: Posso fazer preenchimento ou algum outro tipo de procedimento estético no rosto durante os dias de verão, ou é melhor esperar?

“Apesar de ser um mito, ele não é totalmente infundado”, explica o Doutor Willian Ortega, cirurgião dentista e especialista em harmonização facial. “O verão é mais difícil para a pele com mais exposição ao sol e menor retenção de água no corpo”, afirma.

Porém o especialista esclarece que são obstáculos fáceis de se contornar. Então aquele preenchimento ou microagulhamento que já estava programado pode ser realizado tranquilamente. “O segredo é um cuidado extra na sua rotina de skincare após o procedimento”, enfatiza doutor Ortega.

Vale ressaltar que o protetor solar, claro, é item indispensável, mesmo fora das temperaturas mais altas. Além disso, é de extrema importância preservar a hidratação da pele, que diminui com a exposição ao sol e ao ar-condicionado. “Por isso, beba bastante água e se dedique à aplicação de cremes com altos níveis hidratantes, várias vezes ao dia”, indica.

Outra dica do especialista é manter o rosto limpo, com água micelar ou sabonete facial, deixando de lado a maquiagem de cobertura total durante a recuperação. Com as altas temperaturas o suor, e por consequência a oleosidade, aumentam, o que pode ser incômodo para quem está com a pele mais sensível. A diferença entre calor ou frio para a recuperação é ter uma atenção especial com a pele. “Mantendo sempre a pele protegida do sol e hidratada, não há risco algum do procedimento sair fora do esperado”, finaliza.

Willian Ortega – Graduado pela UNIPAR (Universidade Paranaense), especialista em Ortodontia e Pós- Graduado em Harmonização Orofacial.