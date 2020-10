Mês das crianças: Nutricionista do Ravenna Brasília alerta para riscos da obesidade infantojuvenil

PUBLICIDADE

No mês das crianças, o alerta do Ravenna Brasília é para os perigos da obesidade infantojuvenil. A Nutricionista Júlia Jaccottet elencou alguns dos riscos da doença nos pequenos e como os hábitos dos pais influenciam as crianças. Segundo a profissional, é muito comum identificar crianças e adolescentes obesos que também têm os pais obesos. “São hábitos construídos em casa. As crianças seguem a alimentação dos pais, já que não saem para comprar alimentos no supermercado. O papel de escolher opções saudáveis é, sim, dos pais”, explica.

A obesidade infantil pode causar comorbidades e doenças crônicas que afetam mais de 50% da população, como hipertensão e diabetes. “Infelizmente, já vemos crianças magras com alterações em níveis de glicemia e colesterol alto. Isso ocorre devido à ingestão muito elevada de produtos industrializados”, conta. Segundo Júlia, a obesidade acarreta não só o desenvolvimento de doenças fisiológicas e metabólicas mas também doenças psicológicas. “Compulsão alimentar, bulimia, anorexia, muitas vezes começam a desenvolver na infância e adolescência”.

As dicas de Júlia são substituir farinhas brancas por farinhas integrais, aumentar a ingestão de oleaginosas e diminuir o consumo de açúcar refinado e produtos industrializados. “Mas o principal é incluir a criança na rotina da alimentação. Cozinhar com os pequenos pode ajudar na descoberta de novos sabores, mais saudáveis”, explica. A dinâmica da casa deve mudar, em especial quando os filhos estão com sobrepeso ou obesos. “Não adianta só o filho fazer dieta, pois as crianças vivem em função do que é imposto pelos pais”, conta. Uma outra dica é tornar os pratos mais bonitos visualmente, estimulando os pequenos a provarem novos sabores.