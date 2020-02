Meditação mindfulness age no alívio das dores crônicas e chega ao DF

PUBLICIDADE 

No mês da campanha do Fevereiro Roxo, o Centro de Psiquiatria e Psicologia Van Gogh apresenta técnica de meditação para auxiliar no tratamento de dores crônicas. A Sociedade Vipassana de Meditação, em Brasília, oferece cursos do programa comportamental dessa prática que traz consciência dos pensamentos, sentimentos e padrões de comportamento levando ao maior bem-estar.

A dor crônica consiste na dor persistente que ocorre em qualquer parte do corpo. Conviver com esse sintoma, diariamente, às vezes pode ser insuportável e altera toda a rotina de quem sente essa agonia. No segundo mês do ano, em que se trabalha a campanha Fevereiro Roxo com a conscientização sobre lúpus, fibromialgia e Alzheimer, o Centro de Psiquiatria e Psicologia Van Gogh mostra que por meio da meditação mindifulness é possível trazer o alívio para as dores crônicas.

Um estudo de Jon Kabat Zinn (1982), pesquisador da Universidade de Massachusetss comprova que o programa comportamental de meditação (Mindfulness) é eficaz na redução do estresse e relaxamento de pacientes com dor crônica, auxiliando assim, a melhoria da dor e da qualidade de vida deles.

Segundo a especialista em terapia cognitiva-comportamental e com formação no Instituto Mindfulness de Brasília no Programa de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), Beatriz Tiziotti, a meditação é realizada com um treinamento e psicoeducação. A técnica auxilia no direcionamento da mente para estar mais consciente, menos reativa e julgadora sobre os pensamentos, emoções e sensações corporais.

Em Brasília, a Sociedade Vipassana de Meditação oferece cursos do programa comportamental dessa prática que traz consciência dos pensamentos, sentimentos e padrões de comportamento levando ao maior bem-estar e ajudando pessoas a conviverem melhor com o estresse, dores ou doenças. O tratamento com esse suporte terapêutico demonstra eficácia nos pacientes com dor crônica.

