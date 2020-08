Médica pediatra fala sobre aleitamento materno e a importância do Agosto Dourado

Durante todo o mês de agosto, entidades de todo o mundo se juntam em prol do Agosto Dourado, campanha que luta pela intensificação das ações de promoção, proteção, apoio ao aleitamento materno e incentivo a doação. Em meio à campanha, há também a Semana Mundial de Aleitamento Materno, SMAM.



A médica da família e pediatra Milen Mercaldo, do Hospital Anchieta de Brasília, explica que ela faz parte de uma história focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento da criança. "Atualmente, é considerada um veículo que promove o aleitamento em 120 países", pontua. De acordo com a especialista já não há dúvidas de que o leite materno é o padrão ouro da alimentação para os lactentes. Também é inquestionável que o aleitamento é fundamental, desde a sala de parto, exclusivo e em livre demanda até o 6º mês e estendido até 2 anos ou mais. "São indiscutíveis os benefícios fisiológicos, psicológicos e sócio-econômico-culturais da prática do aleitamento materno para a díade mãe/bebê", afirma. Milen acrescenta que o ato de amamentar constrói laços de segurança e amor entre mãe e filho, com reflexos na estrutura psicológica da pessoa para toda a vida. Mas como e quando doar leite materno? Ele pode ser congelado? Como deve ser coletado? E a mãe que trabalha, como pode cuidar da amamentação do filho? Para esclarecer essas e outras dúvidas, a Dra Milen listou alguns cuidados. Confira:

Doação: Como e quando fazer?

Segundo a pediatra toda mulher que esteja amamentando é uma potencial doadora de leite materno, independentemente da idade do filho em amamentação, desde que esteja em boas condições de saúde, com excesso de leite e que se disponha a doar voluntariamente. “A doação pode ser feita nas unidades de Banco de Leite do DF. A mãe doadora pode fazer o cadastro no Disque Saúde 160, opção 4, pelo site Amamenta Brasília ou pelo aplicativo disponível em IOS e Play Store, explica.

Coleta de leite materno

A coleta de leite humano pode ser feita em casa e doada às unidades de Banco de Leite do DF. A mãe doadora deve efetuar a coleta da seguinte maneira:

Primeiro coloque os dedos polegar e indicador na borda da aréola (parte escura da mama);

Firme os dedos e empurre para trás em direção ao corpo;

Comprima suavemente um dedo contra o outro, repetindo esse movimento várias vezes até o leite começar a sair;

Despreze as primeiras gotas e inicie a coleta no frasco e ao terminar, fechar bem o vidro, colocar a data da primeira coleta e guardar imediatamente no congelador da geladeira ou no freezer por até 10 dias.

Solicitar e agendar a coleta pelo Disque 160, opção 4. “A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a SES/DF tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros para recolher o leite nas casas das doadoras”, complementa Dra Milen.

Como oferecer leite humano em casa?

1. Guardar o leite retirado do peito na primeira prateleira da geladeira, somente se for utilizar nas 12 horas seguintes à coleta.

2. Estocar em congelador ou freezer por, no máximo, 15 dias.

3. Lavar as mãos e braços com água e sabão.

4. Colocar água potável em uma panela em quantidade suficiente para ultrapassar o nível do leite no frasco.

5. Aquecer até a temperatura tolerável, sem queimar os dedos.

6. Desligar o fogo. Colocar o frasco com o leite na água aquecida. Agitar o frasco para facilitar o aquecimento.

7. Caso o leite esteja congelado, repetir o processo até que não reste nenhuma pedra de gelo.

8. O leite que restar no frasco pode ser guardado na 1ª prateleira da geladeira por, no máximo, 12 horas.

9. Dar o leite sempre em colher ou copinho, devidamente limpos e fervidos.

E as mamães que precisam se ausentar?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Toda mãe que precise se ausentar de casa por motivo de trabalho, estudo etc. ou que tenha seu filho internado (prematuro ou doente), deve aprender a coletar, conservar e armazenar o leite para o próprio filho. “Retirando leite, a mãe mantém a produção e seu filho é alimentado adequadamente quando ela precisar se ausentar”, diz a médica. Ela continua: “bebês alimentados somente com leite humano, nos primeiros seis meses de vida, e que continuam mamando até os dois anos ou mais, são mais fortes, saudáveis e inteligentes”.

Nunca re-congele o leite humano.

Nunca deixe seu filho mamar no peito de outra mulher e não ofereça leite que não seja seu ou do banco de leite.

Não utilize chucas, mamadeiras ou chupetas, porque elas atrapalham a amamentação, podendo o bebê até deixar de mamar. “O Agosto Dourado é o mês dedicado à ao apoio ao aleitamento materno e incentivo a doação, para quem está amamentando pratique um gesto de amor e solidariedade, doe leite, você pode fazer toda a diferença na vida de pequenos que se encontram internados em leitos de UTI”, finaliza.

