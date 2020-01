Massagem não é luxo, é saúde e prevenção

PUBLICIDADE 

Há quem ainda pense que uma sessão de massagem é apenas um luxo e que não está ao alcance de poucos. Ora essa, somos capazes de gastar com roupas, sapatos e tantos outros produtos que, certamente, nos dão prazer, mas não aliviam a dor do dia a dia, por que não investir em saúde preventiva?

Cada vez mais pessoas se rendem a milagrosa técnica. Se realizada de forma correta, a massagem aumenta o bem-estar e saúde dos indivíduos. A troca de energias realizada através de técnicas de deslizamento, fricção e amassamento, trabalha o sistema circulatório, linfático, nervoso e energético causando a descontração do corpo e da mente, combatendo a fadiga física e mental. “Costumo dizer que massagem não é luxo, vai além do relaxamento e auxilia no tratamento de doenças. Os efeitos da técnica impactam o organismo nos aspectos fisiológico, químico e emocional. Existem inúmeras pesquisas que comprovam o benefício da massagem para fortalecer o sistema imunológico através da liberação de histamina, substância vasodilatadora que melhora a circulação e o fluxo linfático, estimulando a renovação das células de defesa”, afirma a Biomédica Esteta Bruna Muryelle, fundadora e CEO do Talasso Spa & Saúde Estética.

O estresse está entre um dos principais motivos pelo aumento da procura, ele é muito negativo para o corpo e a mente. Prova disso é que ele pode desencadear uma série de problemas físicos ou psicológicos, como tensão muscular ou dor, alterações de humor, ansiedade, irritabilidade, explosões de raiva, fadiga, falta de motivação ou foco, inquietação, tristeza, depressão, elevação da pressão arterial, problemas de sono, retraimento social, disfunção sexual, dor de cabeça, de estômago, no peito e causa, ainda, o aumento no consumo de tabaco, álcool e drogas, só para citar alguns.Os benefícios de uma boa massagem podem ser observados já na primeira sessão, mas quando a pessoa cria o hábito de receber uma massagem pelo menos 1 vez por semana, é possível evidenciar todos os benefícios que este tipo de tratamento traz para a saúde.

Conheça os principais benefícios

Além do relaxamento do corpo e da sensação de bem-estar, incluem:

Controle do estresse;

Diminuição da ansiedade;

Alívio da tensão e dores musculares;

Melhora da circulação sanguínea, elasticidade da pele e sistema imune;

Diminuição da pressão arterial no caso de pacientes hipertensos;

Alívio das dores de cabeça;

Diminuição do cansaço;

Estimulação e equilíbrio do sistema intestinal;

Eliminação de toxinas e resíduos metabólicos;

Diminuição das insônias.

Mesmo em meio à correria diária, é preciso reservar um tempo para cuidar da saúde física e mental, antes que você seja obrigado a parar por causa de uma dor crônica ou qualquer outra enfermidade resultante do estresse e da tensão muscular.

Escolha do profissional

Muitas clínicas, centros de estéticas e spas oferecem esse tipo de tratamento, mas o conhecimento da técnica pelo profissional que irá aplicar a massagem é essencial para a obtenção dos resultados, equilibrando a energia e vitalidade do corpo, e por isso deve-se procurar realizar a massagem num local apropriado com um bom terapeuta, música ambiente adequada, pedras quentes, bambu e aromas também ajudam na eficácia. O Talasso Spa é o espaço ideal para se contrapor a essa aceleração cotidiana. Dar-se um tempo!