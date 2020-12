Massagem detox ajuda a eliminar gordura localizada

PUBLICIDADE

Com a chegada do fim do ano, as festas e comemorações de Natal e Ano Novo são regradas com comidas maravilhosas. É normal as pessoas comerem demais nessas datas mas o peso na consciência chega logo depois. Com o objetivo de equilibrar os dois lados da balança, a massagem detox estimula o metabolismo, ajuda a queimar aquela gordura localizada e pode reduzir até 1,5kg de inchaço em uma única sessão.

O procedimento alinha massagem modeladora e drenagem linfática, estimulando, dessa forma, o metabolismo e, consequentemente, queimam as gorduras. Além disso, na clínica Expose, durante a técnica, os clientes ganham um chá diurético para auxiliar no processo para desinchar o corpo.

Segundo a estetacosmetóloga da Expose Ana Karla, a massagem detox é indicada para quem deseja eliminar a gordura localizada. Além desse benefício, auxilia bastante na melhora da circulação sanguínea, ajuda a eliminar as impurezas e diminui a retenção de líquidos, causando sensação de bem-estar e leveza.

“O tratamento é indicado antes de qualquer outro, porque precisamos que o organismo e a pele do paciente fiquem totalmente limpos para que possam responder bem aos procedimentos estéticos. Damos também um chá desintoxicante e, depois, levamos para um ambiente para fazer argiloterapia”, explica a especialista.

Ana ressalta ainda que para ter bons resultados, a maioria dos tratamentos estéticos ou afins devem ser alinhados a uma boa alimentação e atividade física. Na primeira sessão já é possível notar as perdas de medidas.